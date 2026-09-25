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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Italia, EN VIVO; hora y dónde ver el partido del Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs. Italia, EN VIVO; hora y dónde ver el partido del Mundial Femenino Sub-20

Este sábado 26 de septiembre, la 'tricolor' buscará hacer historia en territorio polaco, frente a Italia: quedarse por primera vez con el tercer puesto de un Mundial de esta categoría.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Colombia vs. Italia - Mundial Femenino Sub-20.
Colombia vs. Italia - Mundial Femenino Sub-20.
FIFA.

Tras ser derrotadas el miércoles en las semifinales en el Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026, Italia y Colombia mantienen viva una última esperanza: regresar de Polonia con una medalla al cuello. Ese será el principal premio en juego cuando ambos equipos se enfrenten en la final por el tercer puesto en el Estadio Municipal LKS Lodz el sábado.

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Si bien Italia no pudo con España, al igual que Colombia con RPD de Corea, ambos equipos pueden recordar un torneo muy exitoso.

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De regreso al Mundial Femenino Sub-20 por primera vez desde 2012, Italia protagonizó una trayectoria memorable hasta las semifinales, a pesar de no haber superado nunca la fase de grupos ni haber ganado un solo partido en la competición. En su camino, la Azzurrine derrotó a Estados Unidos en su primer partido (2-1), empató con Japón (2-2) y ofreció una sólida actuación en los cuartos de final contra República de Corea (3-1), al tiempo que brindó a varias jugadoras la oportunidad de destacar en el escenario mundial.

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Para Colombia ha sido una oportunidad para reescribir la historia. Tras inaugurar el torneo con una victoria por 3-1 sobre Costa Rica, el equipo de Carlos Paniagua demostró una gran resiliencia al eliminar a la anfitriona Polonia en los últimos instantes de su eliminatoria de octavos de final, antes de hacer lo mismo contra Nigeria en cuartos de final, con ambos partidos finalizando 1-0. Estas impresionantes victorias permitieron a las sudamericanas superar su decepción anterior y lograr lo que no consiguieron en casa hace dos años: llegar a semifinales.

Ahora, buscarán cerrar el torneo con broche de oro al ganar una medalla de bronce, la primera en la historia de Colombia, al igual que lo sería para Italia.

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"Fuimos un equipo unido hasta el final. Estuvimos cerca de la final, creíamos que podíamos lograrlo, pero España fue simplemente superior. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido y de mis compañeros. Ahora lo daremos todo para traer una medalla a casa. Sería fantástico conseguir el bronce", dijo Azzurra Gallo, capitana de Italia.

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"El sábado tenemos la oportunidad de luchar por un honorable tercer lugar, lo cual sería histórico para nuestro país. Sé que había grandes expectativas en Colombia de que nuestro equipo jugara una final de la Copa del Mundo, pero nos enfrentamos a los actuales campeones del mundo. Aun así, vamos a terminar este torneo con gran dignidad. Tenemos otra gran oportunidad de luchar por el tercer lugar el sábado. Mantendremos el mismo compromiso, el mismo corazón, el mismo espíritu de lucha y el mismo orgullo de representar a Colombia", manifestó Carlos Paniagua, entrenador de Colombia.

Hora y dónde ver Colombia vs. Italia

Fecha: sábado 26 de septiembre.
Hora: 11:00 a.m. (hora Colombia).
Estadio: Miejski LKS, en Lodz, Polonia.
Transmisión: Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.

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