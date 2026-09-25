Ciclista colombiano volverá a competir, tras demostrar su inocencia en caso de dopaje

La Agencia Internacional de Controles (ITA) confirmó este viernes que el ciclista colombiano Germán Darío Gómez podrá volver a competir de forma inmediata, tras cerrar sin sanción el caso abierto por dar positivo en un control fuera de competición en diciembre de 2025 y suspenderle provisionalmente entonces.

Según la ITA, que lleva a cabo el programa antidopaje de la UCI (Unión Ciclista Internacional), durante el procedimiento de gestión de resultados, el corredor pudo demostrar que la presencia de "boldenona" en su muestra se debió al consumo de carne contaminada con esta sustancia mientras se encontraba en Colombia.

También pudo garantizar que no tuvo "culpa o negligencia" en la infracción de las normas antidopaje, por lo que no se le impone ningún periodo de inhabilitación y puede volver a competir con efecto inmediato.

Germán Darío Gómez, ciclista colombiano. Polti Visit Malta.

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Como la muestra se recogió fuera de competición, el 28 de diciembre de 2025, no hay resultados deportivos que queden descalificados y el caso se considera resuelto desde la perspectiva de la UCI/ITA, aunque la decisión puede ser impugnada ante la división de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por las partes con derecho a recurrir.



Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta) dio positivo por boldenona y su metabolito, sustancia que figura en la lista de prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la categoría de esteroides anabólicos androgénicos (EAA).

Está clasificada como una sustancia no específica y está prohibida en todo momento (tanto en competición como fuera de ella). Según precisó la ITA, se desarrolló originalmente para uso veterinario y es un agente de aumento de masa muscular que estimula el crecimiento muscular y ayuda a la recuperación tras un esfuerzo extenuante.