Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclista colombiano volverá a competir, tras demostrar su inocencia en caso de dopaje

Ciclista colombiano volverá a competir, tras demostrar su inocencia en caso de dopaje

Este viernes, la Agencia Internacional de Controles (ITA) anunció que un ciclista colombiano podrá competir de manera inmediata luego de descartarse una sanción.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2026
Comparta en:
Pelotón de ciclistas.
Pelotón de ciclistas.
Getty Images.

La Agencia Internacional de Controles (ITA) confirmó este viernes que el ciclista colombiano Germán Darío Gómez podrá volver a competir de forma inmediata, tras cerrar sin sanción el caso abierto por dar positivo en un control fuera de competición en diciembre de 2025 y suspenderle provisionalmente entonces.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Según la ITA, que lleva a cabo el programa antidopaje de la UCI (Unión Ciclista Internacional), durante el procedimiento de gestión de resultados, el corredor pudo demostrar que la presencia de "boldenona" en su muestra se debió al consumo de carne contaminada con esta sustancia mientras se encontraba en Colombia.

Últimas noticias

Mathieu van der Poel, ciclista neerlandés, es favorito a ganar el Mundial de ciclismo 2026
Ciclismo

Mathieu van der Poel mete miedo para el Mundial de ciclismo 2026; impresionante gesta

Remco Evenepoel, Paul Seixas e Isaac del Toro, favoritos a ganar el Mundial de ciclismo 2026
Ciclismo

Los cinco favoritos a ganar el Mundial de ciclismo 2026; Tadej Pogacar, el gran ausente

También pudo garantizar que no tuvo "culpa o negligencia" en la infracción de las normas antidopaje, por lo que no se le impone ningún periodo de inhabilitación y puede volver a competir con efecto inmediato.

Germán Darío Gómez, ciclista colombiano.
Germán Darío Gómez, ciclista colombiano.
Polti Visit Malta.

Publicidad

Como la muestra se recogió fuera de competición, el 28 de diciembre de 2025, no hay resultados deportivos que queden descalificados y el caso se considera resuelto desde la perspectiva de la UCI/ITA, aunque la decisión puede ser impugnada ante la división de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por las partes con derecho a recurrir.

Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta) dio positivo por boldenona y su metabolito, sustancia que figura en la lista de prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la categoría de esteroides anabólicos androgénicos (EAA).

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Está clasificada como una sustancia no específica y está prohibida en todo momento (tanto en competición como fuera de ella). Según precisó la ITA, se desarrolló originalmente para uso veterinario y es un agente de aumento de masa muscular que estimula el crecimiento muscular y ayuda a la recuperación tras un esfuerzo extenuante.

Bolivia, en el Mundial de 1994, único en el que ha participado en su historia
Gol Caracol

Rodó la cabeza del juez en Bolivia: la insólita sanción tras pitar un penalti inexistente

Juan Manuel Lillo, asistente técnico de la Selección de México.
Gol Caracol

Juan Manuel Lillo, el genio detrás de Rafa Márquez en México, rival de Selección Colombia

Néstor Lorenzo
Gol Caracol

Néstor Lorenzo, "la Selección Colombia seguirá buscando ser protagonista, con posesión de balón"

Publicidad

Relacionados

Deportistas Colombianos

Ciclistas Colombianos

Ciclismo Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad