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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Quién portará la '10' en la Selección Colombia en juegos de fogueo? Hay un nombre confirmado

¿Quién portará la '10' en la Selección Colombia en juegos de fogueo? Hay un nombre confirmado

La Selección Colombia tendrá su primer partido de preparación contra México y ya revelaron el jugador que utilizará la dorsal '10' que quedó vacante, tras el retiro de James Rodríguez de la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Jugadores de Colombia celebrando un gol
Jugadores de Colombia celebrando un gol
Foto: AFP

La Selección Colombia está concentrada en Estados Unidos para afrontar tres partidos de preparación en las fechas FIFA y el primer reto será este sábado 26 de septiembre contra México. Si bien lo que más ha llamado la atención de esta convocatoria son los nombres nuevos con miras a una futura renovación, otra de las dudas de los aficionados tiene que ver con el jugador que utilizará el dorsal '10' luego de que James Rodríguez anunció su retiro de la 'tricolor'.

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Hace poco, en rueda de prensa, a Néstor Lorenzo le consultaron por el tema y no quiso dar el nombre. Sin embargo, este viernes, 24 horas antes de enfrentar a los 'manitos', se dio a conocer el jugador elegido por el argentino para llevar ese peso en su espalda.

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"Si no hay novedad de último minuto, Jhon Arias llevará la camiseta 10 de la Selección Colombia en este ciclo de partidos amistosos, tras el adiós de James Rodríguez. El volante usó esa camiseta en Patriotas de Boyacá", fue la información que entregó este viernes el periodista Julián Capera, de Gol Caracol.

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Jugadores que han portado la '10' de la Selección Colombia

  • James Rodríguez (23/24 - 25/26)
  • Daniel Cataño (23/24)
  • Yáser Asprilla (22/23)
  • James Rodríguez (20/21)
  • Edwin Cardona (20/21)
  • Juan Fernando Quintero (20/21)
  • Edwin Cardona (15/16)
  • Rafael Santos Borré (15/16)
  • James Rodríguez (13/14 - 18/19)
  • James Rodríguez (11/12)
  • Giovanni Moreno (11/12)
  • Juan Cuadrado (10/11)
  • Juan Pablo Pino (08/09)
  • Macnelly Torres (08/09)
  • Aldo Leao Ramírez (08/09)
  • Tressor Moreno (08/09)
  • Giovanni Hernández (07/08 - 09/10)
  • Giovanni Hernández (04/05)
  • Tressor Moreno (04/05)
  • Víctor Pacheco (04/05)
  • Néider Morantes (03/04)
  • Giovanni Hernández (02/03)
  • Víctor Aristizábal (00/01)
  • Iván Valenciano (00/01)
  • Faustino Asprilla (99/00)
  • Néider Morantes (98/99)
  • Carlos Valderrama (96/97 - 98/99)
  • Edison Mafla (96/97)
  • Carlos Valderrama (92/93 - 94/95)
  • Bernardo Redín (89/90)
  • Carlos Valderrama (88/89 - 90/91)
  • Carlos Valderrama (86/87)
  • Willington Ortiz (78/79)
  • Rolando Serrano (61/62)
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