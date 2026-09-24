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Gol Caracol  / Estreno con sabor agridulce en el debut de Diego Forlán: Uruguay perdió 3-1 contra Japón

Estreno con sabor agridulce en el debut de Diego Forlán: Uruguay perdió 3-1 contra Japón

El histórico exdelantero de la Uruguay, quien ahora asume de manera interina el timón de la selección absoluta, cayó por 3-1 frente a los asiáticos este jueves, en su debut en el banquillo 'celeste'.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Japón y Uruguay en un amistoso
Japón y Uruguay en un amistoso
Foto: @Uruguay

La selección de fútbol de Uruguay perdió este jueves 3-1 su amistoso contra Japón en el tiempo de prolongación, en el debut como técnico interino de la selección absoluta del exjugador del Villarreal y Atlético de Madrid Diego Forlán, entrenador de la sub-20.

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Fue un encuentro igualado y con ocasiones para ambos equipos, aunque los uruguayos arrancaron la primera mitad con más brío que los japoneses y generaron más ocasiones de peligro.

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Apenas ocho minutos después de comenzar el partido, el guardameta Tomoki Hayakawa salvó un disparo al centro de la portería desde fuera del área de Federico Viñas, tras varios intentos uruguayos que no llegaron a alcanzar la meta.

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Los samuráis azules respondieron al rato con el primer gol, en el minuto 11, de Kuryu Matsuki, con un disparo desde fuera del área que entró por la esquina izquierda, tras una asistencia de Keito Nakamura.

Uruguay respondió con su propio asalto al área japonesa, pero de nuevo Hayakawa logró parar un disparo a la izquierda de Darwin Núñez.

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Tras varios intentos cruzados, el gol de Uruguay llegó en el minuto 42, gracias a un difícil disparo de Maxi Araújo que entró por el centro de la portería.

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En la segunda mitad, los samuráis azules buscaron con ahínco la portería uruguaya, aunque les costaba entrar al área ante los constantes envites de la defensa contraria.

La selección japonesa protagonizó algunos acercamientos intensos a la portería, aunque sin llegar a generar auténtico peligro. Los uruguayos, por su parte, hicieron algunos intentos desde fuera del área, pero estuvieron más a la defensiva.

Finalmente, los intentos de los samuráis azules dieron fruto y, en el segundo minuto del tiempo de descuento, Kento Shiogai logró marcar el segundo con un disparo al centro de la portería desde fuera del área.

Apenas cuatro minutos después, Ayase Ueda sentenciaba el encuentro tras una buena asistencia de Junya Ito.

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