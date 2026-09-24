¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY Nacional vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2026?

Este jueves 24 de septiembre, Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Cabe destacar que el último encuentro entre ambos equipos se jugó en marzo de este año, con victoria 3-0 a favor de los capitalinos.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY Nacional vs. Millonarios, en Liga BetPlay II-2026?

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Paisas y bogotanos se verán las 'caras' este jueves en el estadio Atanasio Girardot, por una edición más del clásico en el fútbol colombiano.



Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora local), tendrá transmisión de de Win Sports +.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional. Foto oficial de Atlético Nacional.

¡Con James Rodríguez a la cabeza!

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A pesar de la información que había manejado Lucas González en la previa del partido, quien había mencionado y hasta afirmado que James no jugaría el partido debido a un cuadro gripal que le impediría estar en óptimas condiciones; a horas del juego parece ser que todo cambió y el '23' fue incluido dentro del listado de convocados para enfrentar a Millonarios.

De esta manera, se espera que el cucuteño sume algunos minutos en cancha, como ha venido haciéndolo en los más recientes compromisos, tales como con Internacional de Bogotá y Llaneros.

Después de la caída en Villavicencio por 2-0; ahora, Atlético Nacional buscará sumar tres puntos para reforzar la confianza y dar un golpe sobre la mesa frente a un histórico rival.

Rodrigo Contreras, futbolista de Millonarios - Foto: AFP

Millonarios y una sorpresiva ausencia

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A pesar de que mucho se había hablado del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el 'embajador'; parece ser que todavía el 'panita' no se encuentra a punto y Alberto Gamero tomó la decisión de no convocarlo y excluirlo del listado de futbolistas disponibles para este encuentro.

Por su parte, Rodrigo Contreras quien ha generado una rivalidad especial con los verdes, tampoco podrá estar por lesión. Sin embargo, quien sí hará presencia es Leonardo Castro.