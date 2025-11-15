Colombia vs. Nueva Zelanda, EN VIVO HOY en Gol Caracol y Ditu

La Selección Colombia vuelve al radar mundialista con dos amistosos clave antes del cierre del año. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá acción este mes frente a Nueva Zelanda y Australia, partidos que servirán para ajustar línea, probar variantes y medir sensaciones rumbo al Mundial.

El primero será hoy sábado 15 de noviembre a las 7:30 p. m., cuando la 'tricolor' enfrente a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale. El duelo, inicialmente programado para las 7:00 p.m., fue ajustado por motivos logísticos relacionados con el acceso al Chase Stadium.

La Selección Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda en partido de preparación. X de @FCFSeleccionCol

James Rodríguez y Luis Díaz lideran una convocatoria de 26 jugadores que mezcla experiencia, proyección y recambio. Entre las posibles novedades en la cancha se encuentran nombres como David Ospina, Jhon Arias, Luis Javier Suárez y Richard Ríos, dentro de un esquema todavía en evaluación tras el último empate sin goles ante Canadá.

Para Nueva Zelanda el panorama es más complejo: el capitán Chris Wood y varias figuras habituales serán baja por lesión, lo que abre espacio para rotaciones en su plantilla.

La doble fecha se cerrará el martes 18 de noviembre a las 8:30 p. m., cuando Colombia enfrente en Nueva York a Australia, selección número 25 del ranking FIFA y con experiencia en siete Copas del Mundo. Este duelo podría marcar minutos importantes para jugadores menos habituales como Gustavo Puerta, Carlos Andrés Gómez y Juan Camilo Portilla, quienes se perfilan como opciones inicialistas.

Ambos encuentros serán fundamentales para afinar el modelo de juego, evaluar variantes y consolidar nombres en la recta final hacia el Mundial.