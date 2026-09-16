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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "En Bayern Múnich aún no estamos a nivel, venimos de un Mundial, se tuvo poco descanso"

"En Bayern Múnich aún no estamos a nivel, venimos de un Mundial, se tuvo poco descanso"

Bayern Múnich no ha tenido el rendimiento esperado en lo que va de la temporada en el fútbol de Alemania, pero una de sus figuras confía en que el nivel del equipo levantará.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Bayern Múnich en el partido por la jornada 1 de la Champions League 2026/2027.
Bayern Múnich en el partido por la jornada 1 de la Champions League 2026/2027.
Foto: AFP

Bayern Múnich lo ganó todo la temporada pasada en Alemania, y quedó a nada de estar en la final de la Champions League, y por su alto rendimiento campaña tras campaña, siempre se le exige más. En lo que va de la actual competición, los dirigidos por Vincent Kompany han mostrado altibajos, no han estado al nivel que se espera del club. Este último aspecto lo tiene muy claro Luis Díaz.

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Y es que el colombiano concedió una extensa entrevista a 'Sky Sport' y allí habló de varios temas, siendo uno de ellos el nivel actual de la escuadra de Baviera.

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"Creo que aún no somos realmente el Bayern que fuimos la temporada pasada. Todavía no estamos en ese nivel, pero creo que eso es normal. Es normal porque hemos tenido una carga de trabajo pesada. Hemos jugado un número increíble de partidos importantes en los últimos meses, encuentros eliminatorios en la Champions League y la copa. Muchos de nosotros también estuvimos en el Mundial después. Luego tienes comparativamente poco tiempo de descanso", sostuvo el guajiro en charla con el Kerry Hau para el medio anteriormente citado.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Getty Images.

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El exLiverpool y Porto complementó que está seguro de que tanto sus compañeros como él estarán muy pronto en el nivel óptimo de condiciones, mismo que se reflejará en los resultados. El objetivo es tener una temporada más exitosa que la anterior.

"Así que es normal que los primeros partidos puedan ser difíciles. Lo más importante es saber que tenemos un gran equipo, con grandes jugadores. Que podemos volver a jugar como lo hicimos. Tenemos que trabajar para eso. Estoy seguro de que lo lograremos. Tenemos todo lo que necesitamos para tener una temporada aún más exitosa que la anterior y lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto, si Dios quiere", terminó por indicar el extremo colombiano de 29 años.

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¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich?

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El calendario indica que será este viernes 18 de septiembre, en cumplimiento de la cuarta jornada de la Bundesliga 2026/2027. Luis Díaz y compañía enfrentarán en el Allianz Arena al Unión Berlín, en partido que tiene un horario establecido para Colombia de la 1:30 de la tarde.

Bayern Múnich suma siete puntos en tres jornadas disputadas, ubicándose en la cuarta casilla de la tabla general.

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