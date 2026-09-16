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Gol Caracol  / Luto en el fútbol sudamericano; murió campeón de Copa Libertadores y de Copa Mercosur

Luto en el fútbol sudamericano; murió campeón de Copa Libertadores y de Copa Mercosur

El fútbol sudamericano conoció este miércoles 16 de septiembre una lamentable fallecimiento, de un zaguero central rendidor y con logros en su palmarés.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Leonardo Henrique Peixoto dos Santos falleció este miércoles a los 49 años.
Leonardo Henrique Peixoto dos Santos falleció este miércoles a los 49 años.
Foto oficial del Vasco da Gama

Justo un día después de la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, luego de vencer en Sao Januario 2-0 a Santa Fe de Colombia; en Vasco da Gama entregaron una noticia poco grata por la muerte, por causas desconocidas, del exjugador del club Henrique, quien se formó en las divisiones menores del club y logró ascender hasta el primer equipo en la temporada 1998 y estuvo ahí hasta 2001. La segunda etapa la realizó entre los años de 2003 a 2004.

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Como logros más importantes, el rendidor defensor salió ganador de la Copa Libertadores de América en 1998, la Copa Mercosur en el año 2000 y el torneo brasileño del mismo año.

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"Henrique es recordado con cariño por marcar el gol de la victoria en el triunfo por 1-0 sobre el Athletico-PR (entonces Atlético-PR) en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño de 2004, que salvó al Vasco del descenso ese año", se destacó en el medio 'Globo Esporte'. "Fue un gol marcado con mucha rabia", dijo en ese entonces.

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Acá el anuncio de Vasco da Gama de la nota luctuosa

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Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento del exdefensor y #CriaDaColina Henrique, a la edad de 49 años. Leonardo Henrique Peixoto dos Santos se unió al equipo profesional del Vasco da Gama en 1998 y permaneció en la plantilla hasta 2004, participando en la consecución de los títulos de la Copa Libertadores de 1998, la Copa Mercosur de 2000 y el Campeonato Brasileño de 2000.

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