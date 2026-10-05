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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Como la Selección Colombia no gana, la gente piensa que todo está mal, pero hay cosas buenas"

"Como la Selección Colombia no gana, la gente piensa que todo está mal, pero hay cosas buenas"

Después de empatar 1-1 con México, perder 0-1 contra Paraguay y de cara a enfrentar a Perú, desde la Selección Colombia llamaron a la calma a la afición.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre
La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre
AFP

Empezó una nueva era en la Selección Colombia, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. Atrás quedó el Mundial 2026 y lo ocurrido previo al mismo; por eso, el entrenador argentino decidió convocar caras nuevas con el fin de renovar. Recordemos que jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina dijeron que no volverán a 'la tricolor'.

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Sin embargo, el experimento no ha salido de la manera esperada, al menos en cuanto a resultados. En la fecha FIFA de octubre y noviembre, empató 1-1 con México y perdió 0-1 frente a Paraguay. Razón por la que las críticas no han faltado. No obstante, desde la interna del combinado patrio saben que se está haciendo un buen trabajo, el cual tendrá sus frutos.

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Uno de los encargado de hablar, como líder y experimentado, fue Richard Ríos. En la previa del encuentro con Perú, programado para este martes 6 de octubre, a las 6:45 p.m., con transmisión de Gol Caracol, habló de lo que se está haciendo. Además, explicó por qué es el momento adecuado para darle la oportunidad a otros futbolistas, pensando en el futuro.

Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento
Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento
AFP

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¿Cómo están las sensaciones?
"Es un poco complicado porque no se ha ganado, entonces la gente piensa que todo está mal, pero no es así. Desde adentro sabemos lo que debemos mejorar como grupo y a nivel individual. Tenemos claro que hay cosas buenas que podemos rescatar de este proceso que se está comenzando. Los procesos buenos vienen de un largo tiempo. Es el momento para hacerlo porque se puede trabajar, experimentar y hacer cosas nuevas".

¿Cómo se ha sentido con las nuevas caras en la mitad de la cancha?
"En todos los trabajos, se necesita conexión. La gente quiere resultados, que es lo que buscamos y está bien, pero vamos paso a paso. Se van trabajando cosas nuevas y se verá qué decisión se toma porque lo importante es que el entrenador elija a quienes vea mejor".

Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, en una sesión de entrenamiento
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