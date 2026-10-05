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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Camilo Durán nunca se dio por vencido en el fútbol y recoge frutos al ir a Selección Colombia"

"Camilo Durán nunca se dio por vencido en el fútbol y recoge frutos al ir a Selección Colombia"

Camilo Durán es uno de los jugadores que se encuentra disponible en la Selección Colombia, que este martes se enfrentará con Perú, en Miami. Acá hablan del atacante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Camilo Durán, delantero de la Selección Colombia.
Camilo Durán, delantero de la Selección Colombia.
Foto oficial de la Selección Colombia.

En el grupo de jugadores que se encuentra en la Selección Colombia, en la presente convocatoria de fecha Fifa, sobresale la presencia del atacante Camilo Durán, quien viene haciendo su camino en el fútbol internacional y que ha tenido buenas actuaciones en el Celtic, de Escocia, y antes en el Qarabag, de Azerbayián. Por esa razón, el técnico Néstor Lorenzo decidió llamarlo y observarlo. El samario ya jugó contra Paraguay unos minutos y ahora se abre una posibilidad en el duelo de este martes con Perú, en la ciudad de Miami.

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Ante las buenas noticias para el exjugador que estuvo en divisiones menores de Independiente Medellín, en Gol Caracol hablamos con Hugo, hermano de Durán, quien contó algunos detalles de lo que ha sido la vida futbolística del delantero.

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"Camilo siempre ha trabajado duro, lejos de su país, de su casa y la verdad es que nunca pensó en darse por vencido, ahora recoge sus frutos", contó el familiar del futbolista de 24 años.

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Además de esto, el hermano de Camilo Durán siguió y añadió que "el sacrificio más importante que hizo él, fue marcharse lejos de su casa. Eso lo hizo para empezar su sueño de ser futbolista profesional y ahí va, todos contentos por lo que le pasa.

Camilo Durán, delantero de la Selección Colombia.
Camilo Durán, delantero de la Selección Colombia.
Foto oficial de la Selección Colombia.

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La buena nueva de la convocatoria al seleccionado colombiano fue una gran satisfacción para todos en el hogar Durán Márquez. "El llamado de Camilo a la selección fue una excelente noticia para nosotros, algo con lo que siempre soñamos todos. Se dio y él también se encuentra feliz. Lo primero que hizo fue darle las gracias a Dios y feliz de es oportunidad", contó Hugo.

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Así va Camilo Durán en el fútbol de Escocia

"Camilo tomó su llegada a fútbol de Escocia la ha tomado como un nuevo reto, pero bastante feliz porque se pudo acoplar rápidamente al club, a los compañeros y a su nuevo entorno", finalizó Hugo Durán, en la conversación con nuestro portal.

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Camilo Durán, delantero del Celtic FC
Camilo Duran
Foto: @CelticFC en X

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