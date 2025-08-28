"Con la Selección Colombia tenemos jugadores para llegar a una gran final del Mundial"

Aunque han pasado los días, una entrevista del periodista Paco Vela con James Rodríguez sigue dejando más ecos y justo ahora cuando se tienen en el panorama los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela, el 4 y 9 de septiembre próximos, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Y es que el actual mediocampista del León de México transpira optimismo y fe en las condiciones del grupo de jugadores que orienta Néstor Lorenzo. Así se reflejó en varias de sus palabras en la referida nota periodística, en la que destacó la actualidad de varios de sus compañeros con transferencias a grandes ligas como Richard Ríos, del Benfica, Jhon Arias, al Wolves, y Luis Díaz, al Bayern Múnich.

“Estamos bien, tenemos jugadores increíbles que están pasando por un momento único y ahora fueron 4 o 5 a clubes grandes”, expresó Rodríguez Rubio inicialmente.

Pero el '10' del seleccionado colombiano fue más allá y opinó que "tenemos en los próximos días un partido para poder ir a la Copa del Mundo y poder llegar bien, hacer una buena Copa del Mundo y tenemos jugadores para llegar a una gran final. Lo hicimos hace año y medio en la Copa América y en un Mundial podemos hacer cosas buenas también".

Es bien sabido que James ha sido el líder principal y referente de Colombia en las más recientes competencias internacionales, como en la Copa que citó en 2024, en la que se perdió la final frente a Argentina por un 1-0.

Luis Díaz James Rodríguez con Selección Colombia - Foto: AFP

Cabe recordar que el futuro de James Rodríguez es ahora motivo de incertidumbre, como quiera que él aseguró que desde León los directivos no se han acercado para hablar de una prórroga de contrato, aunque de inmediato surgió la versión que indica que Monterrey tendría un interés en ficharlo para 2026.

Cuándo vuelve a jugar León de James Rodríguez

León, de James Rodríguez, volverá a tener acción este sábado 30 de agosto de 2025, frente al Querétaro. Será desde las 6 de la tarde y los de Eduardo Berizzo están obligados a buscar una victoria, ya que se encuentra con solamente 7 puntos de 18 posibles.