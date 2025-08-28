Por Luis Díaz, Lionel Scaloni tuvo que tomar radical decisión en último Argentina vs. Colombia

El más reciente partido de Argentina fue contra la Selección Colombia en el estadio Más Monumental, el pasado 10 de junio, en lo que fue un empate 1-1 gracias a un golazo del guajiro Luis Díaz, quien fue la figura de la ‘tricolor’ y tuvo una actuación destacada contra la albiceleste que sorprendió a Lionel Scaloni, técnico del combinado campeón del mundo.

Por eso, en una entrevista exclusiva para ‘AFA Estudio’ el reconocido entrenador decidió nombrar al futbolista nacido en Barrancas, La Guajira (Luis Díaz), al analizar dicho encuentro frente a los de Néstor Lorenzo.

En aquella oportunidad Lionel Scaloni dejó una imagen viral con ‘Lucho’ al tomarlo fuerte y cruzar algunas palabras con el colombiano, en una jugada en la que el guajiro se mostró molesto por una falta contra un compañero, algo que él mismo confesó.



Luis Díaz y lo que hizo cambiar a Lionel Scaloni en Argentina vs Colombia

“El fútbol es un juego de ajedrez. Vos planteas una cosa, después el rival te plantea otra y todo lo que preparaste no valió. Con nosotros Colombia jugó sin ‘9’, puso a Luis Díaz y todo lo que habías preparado te obliga a cambiarlo”, confesó el técnico de la albiceleste en las últimas horas recordando el más reciente partido entre ambas selecciones.

En la misma entrevista, Lionel Scaloni tocó varios temas, en especial sobre lo que ha generado tras ser el técnico que logró llevar a Argentina, nuevamente, a ser campeona del mundo, algo que a veces lo atormentaba y le quitaba tranquilidad, por lo que contó que ha buscado alejarse de los reflectores y no ver tanto fútbol.

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, confiesa que, tras conquistar el Mundial de Catar 2022 con la Albiceleste, "estaba saturado" y estuvo tentado de abandonar su profesión, pero reconoce que aprendió "a desenchufar".

"Después de Catar hubo un momento en el que estaba saturado y necesitaba desconectarme de alguna manera. Hoy soy bastante más light", aseguró en una entrevista para el canal AFA Estudio, grabada en su pueblo natal, Pujato (provincia de Santa Fe), el exfutbolista del Deportivo de La Coruña y del Mallorca, entre otros.

Pese a la gloria alcanzada con el combinado nacional, que supuso la tercera Copa del Mundo para Argentina, después de las de 1978 y 1986, Scaloni indicó que él no es "nada más que un entrenador de fútbol que tuvo la suerte".

Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia contra Argentina - Foto: Getty Images

"Lo mejor que me pasó en mi vida es que conquisté con los chicos el campeonato del mundo, pero no más que eso. Es algo que pasó y va a quedarse allí. Bajo ningún contexto me siento algo más que entrenador. Lo tuve claro desde el principio: es fundamental tener equilibrio tanto en las victorias como en las derrotas", afirmó con su habitual modestia.

En la pieza filmada por AFA, el técnico repasó sus orígenes humildes y el sacrificio de sus primeros pasos en el fútbol, y recordó que nunca se sintió un elegido: "Había un montón mejores que yo, lo que pasa es que se han quedado. No les gustaba viajar".

"Grandes jugadores no han llegado porque no tenían a nadie que los acompañe", aseveró en alusión a su juventud, en la que no era tan sencillo desplazarse entre localidades para jugar al fútbol.