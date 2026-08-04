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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, Juan F. Quintero y Mohamed Salah, del Mundial 2026 a estar en la incertidumbre

James Rodríguez, Juan F. Quintero y Mohamed Salah, del Mundial 2026 a estar en la incertidumbre

Luego del Mundial 2026 son varias las figuras que todavía no consiguen club para continuar con sus carreras. Aparecen en la lista los colombianos James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Mohamed Salah.
James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Mohamed Salah.
AFP.

Disputar un Mundial suele representar la oportunidad perfecta para que los futbolistas aumenten su cotización y despierten el interés de grandes clubes. Sin embargo, ese no ha sido el caso de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes, pese a representar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026, todavía no encuentran equipo para continuar sus carreras. Ambos integran una llamativa lista de reconocidas figuras internacionales que permanecen como agentes libres semanas después del certamen.

Según destacó 'Telemundo', James "terminó su vínculo con Minnesota United después de una etapa iniciada a principios de 2026 con el objetivo de llegar al Mundial con ritmo de competencia". Durante el torneo, el volante fue titular en los cinco partidos de Colombia, aunque no logró aportar goles ni asistencias. De acuerdo con la publicación, "Lazio, Estrella Roja de Belgrado y Melbourne Victory aparecen entre los equipos interesados en incorporarlo", pero hasta el momento su futuro continúa sin resolverse.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
Foto: AFP
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La situación de Juan Fernando Quintero también genera expectativa. El mediocampista ofensivo quedó libre tras finalizar su etapa en River Plate y busca un nuevo desafío para relanzar su carrera. En ese sentido, el medio señaló que "el volante ofensivo rescindió su contrato con River Plate tras perder protagonismo y ahora espera una nueva oportunidad mientras trabaja para recuperar su mejor forma física". Además, Atlético Mineiro figura entre los clubes que han sido vinculados con el creativo colombiano.

Los dos jugadores fueron alternativas para Néstor Lorenzo durante el Mundial 2026. Mientras James disputó todos los compromisos como titular y mantuvo el liderazgo del equipo dentro del campo, Quintero sumó minutos desde el banco y participó en cuatro encuentros, aportando experiencia en la zona ofensiva del combinado nacional.

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Pero la incertidumbre no solo alcanza a los colombianos. En esa misma lista aparece uno de los nombres más importantes del fútbol mundial: Mohamed Salah. El delantero egipcio puso fin a una histórica etapa con el Liverpool, club con el que conquistó una Champions League y dos Premier League, y ahora analiza cuál será el próximo destino de su carrera.

El grupo de futbolistas sin equipo tras el Mundial 2026 también incluye a Leon Goretzka, Fabinho, Franck Kessié, Riyad Mahrez y David Alaba, todos con un amplio recorrido en el fútbol europeo y en sus respectivas selecciones.

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