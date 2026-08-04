Por qué Luis Díaz no fue titular en primer partido de pretemporada de Bayern Múnich

El Bayern Múnich venció este martes por 2-1 (2-1) al Jeju SK FC, equipo de la primera división surcoreana, y logró así la victoria en su primer juego de fogueo del Audi Summer Tour 2026. Con un calor húmedo y temperaturas superiores a los 30 grados en la isla de Jeju, Felipe Chávez (minuto 11) y Bastian Assomo (41’) marcaron en Seogwipo los goles del equipo dirigido por Vincent Kompany, que tuvo a un once titular suplente y con el colombiano Luis Díaz en el banco. De este modo, el conjunto muniqués sumó su segunda victoria en el tercer amistoso de la pretemporada. Después de la derrota por 2-1 ante el Wehen Wiesbaden y del triunfo por 15-0 contra el Rottach-Egern, el Bayern se enfrentará el viernes en Hong Kong al Aston Villa, campeón de la Europa League, pocas horas antes de regresar a Alemania.

Los teutones formaron con Jonas Urbig, Kim Min-jae, Vincent Manuba, Filip Pávic, Hiroki Ito, João Palhinha, Tom Bischof, Felipe Chávez, Guido Rovere, Bara Ndiaye y Bastian Assomo.

El equipo dirigido por Vincent Kompany abrió el marcador a los 11 minutos gracias a un preciso remate de zurda de Felipe Chávez, aunque la respuesta del conjunto asiático fue inmediata con la anotación de Lee Changmin apenas cuatro minutos después.

Tras el empate, el Bayern aumentó la intensidad y generó varias oportunidades claras. Bastian Assomo estuvo cerca de marcar con una media vuelta y, posteriormente, Tom Bischof y el propio Chávez rozaron el segundo tanto. Finalmente, Assomo rompió la igualdad al minuto 41 con un potente disparo de pierna derecha que puso el 2-1 antes del descanso. João Palhinha también estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del entretiempo.



En la segunda mitad, Kompany renovó el equipo con múltiples cambios. Al minuto 60 ingresaron, entre otros, Joshua Kimmich, Jonathan Tah y Nathaniel Brown. Más adelante también tuvieron minutos Luis Díaz, Josip Stanišić y Konrad Laimer, quienes se incorporaron recientemente a los entrenamientos del club y comenzaron a sumar ritmo de competencia con la camiseta bávara.

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En el tramo final, Stanišić estuvo cerca de ampliar la diferencia con un cabezazo que el arquero rival envió al tiro de esquina, mientras que el Jeju SK también inquietó con un remate de Maycon Cardozo que pasó muy cerca del arco defendido por Jonas Urbig.