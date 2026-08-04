Así salió la cirugía de urgencia a Eduardo Emilio Vilarete, exjugador de Nacional

Eduardo Emilio Vilarete fue un delantero de reconocimiento en el fútbol de nuestro país y con paso por clubes de Ecuador y Perú. Y hoy a sus 73 años, el nacido en Santa Marta, que jugó en Unión Magdalena, Nacional, Bucaramanga y Tolima, entre otros, se encuentra hospitalizado en Bogotá, tras una cirugía de amputación en su pierna izquierda.

Vilarete fue diagnosticado hace unos meses con un sarcoma, tipo de cáncer en tejidos blandos, y tuvo que ser intervenido, pero al cabo de las semanas dicha patología volvió a presentarse y desde el lunes pasado fue internado en la Clínica Los Nogales, en donde una junta médica decidió el paso a seguir.

Acá el comunicado de la familia de Eduardo Emilio Vilarete:

Compartimos con ustedes que ayer se llevó a cabo, como estaba previsto, la cirugía de EDUARDO EMILIO VILARETE. Su equipo médico nos informó que todo salió de acuerdo con lo proyectado y actualmente se encuentra en su proceso de recuperación posoperatoria. Hoy queremos agradecer especialmente a Salud Total y a todo el equipo médico y asistencial de la Clínica Los Nogales, en Bogotá, por su entrega, profesionalismo y cuidado permanente con nuestro padre. De igual manera, agradecemos a nuestra familia, amigos, a quienes han compartido con él tantos años alrededor del fútbol, a nuestros compañeros de trabajo y a los medios de comunicación, por estar presentes con sus mensajes, su cariño, su solidaridad y, especialmente, por el respeto con el que han rodeado este momento. Seguimos a su lado con mucha fortaleza y cariño en esta nueva etapa, que requerirá tiempo, paciencia y muchos cuidados durante su recuperación. Les estaremos contando cómo avanza.



Así tomó Vilarete la noticia sobre su operación

"Inicialmente fue muy fuerte todo para mi padre, entendiendo que su vida laboral en el campo deportivo estaba activa a través de su trabajo en el Unión Magdalena. Sin embargo, luego de las charlas con los médicos y la asesoría sicologíca de los especialista de la clínica, empezó a entender mejor el tema. Además, la familia, sus amigos, los medios lo han abrazado y esto ha facilitado su aceptación. Sin embargo, es un tema, que va a requerir de un muy buen tiempo para su recuperación física y sicológica", explicó el pasado domingo Angélica Vilarete, en charla con Gol Caracol.

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Hay que apuntar que el 'Loco', como es conocido en el medio futbolístico, se encontraba laborando con Unión Magdalena en funciones de cazatalentos.