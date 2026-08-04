Galatasaray, duro para negociar; millones rechazados por Dávinson Sánchez y otras figuras

Dávinson Sánchez continúa siendo uno de los futbolistas intocables del Galatasaray. El defensor colombiano volvió a despertar el interés de varios clubes europeos durante este mercado de fichajes, pero la directiva del campeón turco dejó claro que no está dispuesta a negociar fácilmente a uno de los pilares de su defensa. De hecho, rechazó una importante oferta procedente de la Serie A y mantuvo su postura de conservar a sus principales figuras.

Según informó Mynet, "en cuanto al stopper colombiano Davinson Sánchez, se supo que el equipo italiano Como ofreció 27 millones de euros más 3 millones en bonos, pero la directiva decidió no vender tampoco a este experimentado defensor". La publicación también reveló que "se ha revelado que el Galatasaray rechazó ofertas totales por 185 millones de euros para sus tres estrellas del club", confirmando la firme postura de la institución en este periodo de transferencias.

Galatasaray'ın kulübün 3 yıldızı için gelen toplam 185 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.



Atletico Madrid, Victor Osimhen için 125 milyon Euro'yu bulan devasa bir teklifle kapıyı çalsa da Galatasaray yönetimi bu öneriyi değerlendirmeye almadı.



İngiliz… pic.twitter.com/dUHqPI5gZk — Mynet (@mynet) August 4, 2026

La negativa a vender al zaguero de la Selección Colombia no fue un caso aislado. El club también habría rechazado ofertas multimillonarias por otros jugadores considerados fundamentales dentro del proyecto deportivo, priorizando la estabilidad de una plantilla que aspira a seguir dominando el fútbol turco y competir con fuerza en el plano internacional.



Uno de los nombres que más interés despertó fue el de Victor Osimhen. De acuerdo con la información, "aunque el Atlético de Madrid llamó a la puerta con una oferta colosal de 125 millones de euros por Victor Osimhen, la directiva del Galatasaray no consideró esta propuesta". El atacante nigeriano sigue siendo una de las grandes apuestas ofensivas del equipo y, por ahora, no está en venta.

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La publicación añade que "el representante inglés Manchester United está dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por la estrella de 27 años, mientras que el Arsenal planea ofrecer 50 millones de euros en efectivo además de Viktor Gyökeres, valorado en 67 millones de euros". A esa lista también se suma el Tottenham, que "estaría dispuesto a incluir en un trueque, junto con una cláusula de traspaso de 65 millones de euros, nombres como Pape Matar Sarr, Mathys Tel y Kevin Danso de su plantilla".

Otro futbolista blindado por la dirigencia es Wilfried Singo. Sobre el defensor, el reporte asegura que "el Inter y el Nápoles entraron en escena por Wilfried Singo, fichado del Mónaco por 30 millones de euros, y ambos clubes aceptaron cubrir el monto del traspaso pagado. Sin embargo, la directiva amarillo-roja insistió en la cláusula de rescisión de 55 millones de euros del jugador".

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Con estas decisiones, Galatasaray envía un mensaje contundente al mercado. Ni las millonarias ofertas por Dávinson Sánchez, Osimhen o Singo han sido suficientes para convencer a la dirigencia, que apuesta por mantener intacta la base de un equipo que quiere seguir peleando por todos los títulos en la nueva temporada.