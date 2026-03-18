Convocatoria de la Selección Colombia; novedades con Daniel Muñoz, Jorge Carrascal y Carlos Cuesta

La Selección Colombia de mayores volverá a ser fuente de noticia en la presente semana, debido a que se espera que el técnico Néstor Lorenzo haga oficial el listado de jugadores convocados para los duelos contra Croacia y Francia, de los próximos 26 y 29 de marzo, que servirán como fase de preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que los nuestros se enfrentarán en el grupo K con Uzbekistán, Portugal y un equipo por definir que saldrá del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

En ese orden de ideas, desde ya han salido algunas pistas de futbolistas que estarán en el listado del seleccionador colombiano, que extraoficialmente se ha indicado que se destapará este viernes.

Fuentes consultadas por Gol Caracol, indicaron en las últimas horas que "Daniel Muñoz, quien viene regresando de una lesión, se encuentra confirmado. Otro nombre que viene es Jorge Carrascal. Incluso, algunos han armado planes familiares aprovechando la estadía en Orlando, para el primer juego".

Hay que recordar que el lateral derecho del Crystal Palace es figura de Colombia, hombre de confianza de Lorenzo y de un rendimiento relevante en la Premier League, mientras que Carrascal anda con regularidad con Flamengo, de Brasil, e hizo parte activa en el camino de Eliminatoria que nos condujo a la Copa del Mundo.



Carlos Cuesta, defensa central de la Selección Colombia, en partido de fogueo contra Rumania AFP

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Además de esos dos nombres, la misma fuente añadió que "Carlos Cuesta, de Vasco da Gama, estaría en un listado dentro de los defensas centrales. Sus posibilidades son del 90 por ciento".

En la zaga colombiana se da por descontado que estén en la convocatoria figuras como Dávinson Sánchez, de Galatasaray, y Jhon Jáner Lucumí, de Bologna; ademas de la expectativa por ver si Yerry Mina será llamado.

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En la prensa brasileña hablan de un jugador que sería llamado por Colombia

De otra parte, a nivel internacional, también están atentos del listado de Lorenzo. Y así, en 'Globo Esporte', indicaron que uno de los jugadores seguidos por el seleccionado colombiano es Carlos Andrés Gómez, quien viene mostrando un nivel alto con la camiseta del Vasco da Gama. El extremo surgido en Millonarios ya ha sido tenido en cuenta y su rendimiento, refuerza esa posibilidad para decir presente frente a croatas y franceses.