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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria de la Selección Colombia; novedades con Daniel Muñoz, Jorge Carrascal y Carlos Cuesta

Convocatoria de la Selección Colombia; novedades con Daniel Muñoz, Jorge Carrascal y Carlos Cuesta

Existe expectativa en la presente semana con por los jugadores que serán llamados por Néstor Lorenzo para los partidos contra Croacia y Francia, que se verán en vivo en Gol Caracol y Ditu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz, Daniel Muñoz, Richard Ríos y Jhon Arias celebran un gol con la Selección Colombia en Copa América
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Getty Images

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