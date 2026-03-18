Luis Javier Suárez, a la altura de Vinícius, tras otra gran actuación en Champions League

El atacante brasileño Vinícius Jr. firmó un doblete para asegurar el pase del Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League al vencer 2-1 al Manchester City en partido de vuelta de octavos de final.

En Portugal, el Sporting de Lisboa goleó al Bodo/Glimt por 5-0 en tiempos extra para darle la vuelta a la derrota 3-0 de la ida y avanzar también a cuartos.

El delantero colombiano, Luis Javier Suárez, y el lateral uruguayo, Maximiliano Araújo, convirtieron un tanto cada uno para el equipo lisboeta.

Vinícius Jr. marca un doblete en Manchester

El brasileño Vinícius Jr. fue la gran figura en el triunfo del Real Madrid ante el Manchester City con un doblete.



El Real Madrid llegó a la cita con medio pie en los cuartos de final tras vencer al equipo dirigido por Pep Guardiola por 3-0 en el Santiago Bernabéu, con un triplete del uruguayo Fede Valverde.

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Vini, que ocupó el puesto de centro delantero en ausencia del lesionado Kylian Mbappé, prácticamente acabó con las esperanzas de remontada del equipo local al poner el 1-0 en el marcador (22') con el cobro de una penal luego de que Bernardo Silva impidiera un tanto con la mano, acción por la que vio la tarjeta roja.

El brasileño sentenció en tiempo de compensación (90+3') con un remate de primera a un centro del francés Aurelien Tchouameni.

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Vini llegó a 15 dianas en 42 partidos disputados hasta el momento en todas las competiciones en esta temporada, cinco de ellos en Champions League.

Repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro junto con Valverde. El urugauyo volvió a portar el gafete de capitán.

El Real Madrid se medirá al vencedor de la eliminatoria entre la Atalanta y el Bayern Munich, que se define el miércoles, en cuartos de final.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra su gol contra Bodo Glimt en la Champions League Getty Images

Luis Javier Suárez y Araújo aseguran el pase a cuartos

El Sporting de Lisboa goleó 5-0 al sorprendente Bodo/Glimt y llegó a cuartos.

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El conjunto portugués le dio la vuelta al 3-0 sufrido en la ida en alargue gracias al colombiano Luis Javier Suárez, quien forzó la prórroga, y el uruguayo Maxi Araújo, que dio energía al conjunto local al darle la vuelta al marcador.

Suárez sirvió el pase para el 2-0, cuando le dejó el balón en los pies a Paulo Gonçalves (61').

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La intervención más importante del cafetero llegó al minuto 78, cuando elevó la cuenta local a 3-0 desde el punto penal, dándole vida al Sporting.

Apenas iniciado el primer tiempo extra (92'), Maxi Araújo hizo efectivo el esfuerzo lisboeta al elevar la cuenta a 4-0 de un potente remate que se coló pegado a un poste tras recibir un pase retrasado del portugués Trincao.

Luis Javier Suárez disputó 116 minutos antes de ser reemplazado. Lleva cinco dianas en diez partidos de Champions League disputados hasta el momento.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League AFP

El internacional uruguayo, por su parte, sumó su segundo gol en la presente edición de la Liga de Campeones.

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"Ha sido, sin lugar a dudas, el gol más importante de mi carrera, un gol de Champions League, aquí en casa. Tengo que agradecer a mi familia y mi esposa, que está en la grada y siempre me ha apoyado incondicionalmente", dijo Araújo tras el encuentro.

En cuanto a la remontada del Sporting, el charrúa reconoció que "había mucho escepticismo y la gente creía que era casi imposible" luego de la abultada derrota de la ida.

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"Demostramos que creemos en nosotros y le dimos la vuelta a la situación. Jugamos un partido perfecto", afirmó.

El Sporting se medirá en cuartos de final al Arsenal, que eliminó al Bayer Leverkusen.