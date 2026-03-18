Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, a la altura de Vinícius, tras otra gran actuación en Champions League

Luis Javier Suárez, a la altura de Vinícius, tras otra gran actuación en Champions League

Clave y figura con un gol y una asistencia, en la remontada de Sporting Lisboa sobre Bodo Glimt, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, da de qué hablar.

Por: AFP
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra la clasificación a cuartos de final de la Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra la clasificación a cuartos de final de la Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad