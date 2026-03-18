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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez no se rinde en Minnesota; "estoy bien y voy a estar al 120 por ciento"

James Rodríguez no se rinde en Minnesota; "estoy bien y voy a estar al 120 por ciento"

Su debut con la camiseta del equipo estadounidense no fue el mejor, ya que perdieron 6-0 Vancouver Whitecaps, pero James Rodríguez 'puso la cara' y habló.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
AFP

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