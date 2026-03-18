James Rodríguez no se rinde en Minnesota; "estoy bien y voy a estar al 120 por ciento"

Terminó la espera. La última vez que habíamos visto a James Rodríguez en una cancha, durante un partido oficial a nivel de clubes, había sido el pasado 9 de noviembre de 2025, con León de México, cuando perdieron 1-2 con Puebla. Finalmente, el domingo 15 de marzo de 2026, regresó a la acción y debutó con Minnesota United. Eso sí, no fue lo esperado, ya que cayó 6-0 con Vancouver Whitecaps.

Justamente, sobre ello, el mediocampista colombiano habló, resaltando que no fue sencillo para él, pues empezó en el banco de suplentes y entró al terreno de juego, al minuto 65, por Tomás Alejandro Chancalay, cuando el marcador iba 5-0. "Todos saben que fue duro entrar así, ya íbamos perdiendo por muchos goles. Pero yo entré haciendo mi trabajo, intentar jugar bien", afirmó de entrada.

"En pocos minutos, creo que se hicieron cosas buenas. Personalmente, estoy bien, siempre quiero ayudar, pero estaba claro de que era duro con tantos goles abajo. Siempre intento dar todo lo mejor, así el equipo esté bien o pasando por una racha mala. Siempre quiero ayudar para que el equipo tenga un fútbol bueno", añadió James Rodríguez, quien también se refirió a la lesión que sufrió.

El 21 de febrero, en el empate 2-2 de Minnesota United contra Austin, el cucuteño no fue convocado, ya que querían llevarlo con calma y evitar molestias físicas tempraneras. Así las cosas, se esperaba que sumara sus primeros minutos en la MLS, el 28 de febrero, contra Cincinnati, pero permaneció en el banco de suplentes. Luego, contra Nashville era una oportunidad más, pero no se dio porque se confirmó una lesión, siendo baja de última hora.



James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps AFP

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"Estoy apto para ya poder jugar todo. Venía bien, la semana pasada tuve algo en el pie, el cuerpo mío no está acostumbrado a entrenar en una cancha así, que es tan dura, en un campo que es artificial. El cuerpo no está apto para eso, pero estoy intentando hacer las cosas bien. Ahora estoy bien, ayudándole al equipo, entrenando, y espero estar al 100% para poder jugar el próximo partido", dijo.

Ahora, James Rodríguez y Minnesota United se preparan para su próximo reto, para el que afirmó que "está bien y va a estar al 120%". El domingo 22 de marzo, a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia), reciben a Seattle Sounders FC, en el Allianz Field, por la quinta jornada de la MLS. Dicha escuadra viene de vencer 0-1 a San Jose Earthquakes, en condición de visitante, lo que fue una sorpresa.