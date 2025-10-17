Síguenos en::
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Presión para Néstor Lorenzo: "Neyser Villarreal puede estar con la Selección Colombia de mayores"

Presión para Néstor Lorenzo: "Neyser Villarreal puede estar con la Selección Colombia de mayores"

Uno de los técnicos que más ha apostado por el talento joven en los equipos colombianos le envió un mensaje a Néstor Lorenzo, tras el Mundial Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2025
Neyser Villarreal
Neyser Villarreal de Selección Colombia Sub-20 - Foto:
AFP

