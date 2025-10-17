Presión para Néstor Lorenzo: "Neyser Villarreal puede estar con la Selección Colombia de mayores"

La Selección Colombia Sub-20 estuvo cerca de hacer historia, pero se quedó a puertas de la final del Mundial de Chile 2025, tras perder 1-0 con Argentina en las 'semis'. Una de las grandes deudas en ese juego fue la falta de definición y fue allí donde se extrañó a Neyser Villarreal, quien no pudo estar por la acumulación de tarjetas amarillas luego de una insólita amonestación en 'cuartos' frente a España.

Como era de esperarse, los medios, la prensa y personajes del fútbol de nuestro país han estado muy activos analizando lo ocurrido con la 'tricolor' y una de las últimas voces que se hizo sentir fue Alberto Gamero, DT del Deportivo Cali. "A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no vayamos a la final, para mí queda una muy buena Selección Sub-20 y hay que seguir dándole camino, juego. Yo veo posibilidades de que algunos de estos jugadores puedan ir al próximo Mundial, eso es ganancia", dijo de entrada.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue sobre el delantero que alcanzo a ver en los entrenamientos de Millonarios. "No quiero apretar al profe Lorenzo pero ahí tenemos a Neyser Villarreal que de pronto mete un par de goles y es goleador del Mundial y hay posibilidad de que esté con los mayores", remarcó.

Neyser Villarreal con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025. AFP

El estratega samario dejó en claro que con el nacido en Tumaco, el juego pudo haber sido muy distinto para el combinado 'cafetero'. "Tenemos una buena Selección, no estoy feliz por jugar el tercer puesto. Hay que mejorar cosas, a ellos les faltó gente importante pero a nosotros el goleador del Mundial, con Neyser ahí habría sido otra cosa. No diré que el lateral lo hizo mal pero Sarabia venía a un ritmo muy bueno", agregó.



Por último, Gamero apuntó a los errores. "Nos falta eso, Neyser no podía hacerse sacar una amarilla cuando venía un partido tan importante. Pero en lo deportivo a veces caemos en la trampa. Aún así me gusta esta Selección, ojalá Neyser sea el goleador de este Mundial", concluyó.