Historial de resultados de la Selección Colombia frente a rivales de Europa; ahora viene Croacia

La Selección Colombia tiene un interesante desafío en esta doble fecha FIFA, puesto que enfrentará a Croacia y Francia, combinados que han sido protagonistas en los últimos años en los Mundiales. La 'tricolor' carga con la espina de no haber acudido a Catar 2022 y por eso en la edición de 2026 no existe otro objetivo que brillar y mejorar su mejor registro, el cual data de los cuartos de final de Brasil 2014.

Para estos dos encuentros, los 'cafeteros' arriban con un antecedente relevante: no pierden con una selección europea hace 15 años y 12 partidos. La última derrota fue el 9 de febrero de 2011 cuando cayeron 1-0 con España, campeona de Sudáfrica 2010, con un gol de David Silva. Este encuentro se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

A lo largo de estos años, la 'tricolor' se ha medido ha rivales de grueso calibre como Países Bajos, España, Francia, Inglaterra y Alemania.

Otra curiosidad es que los dirigidos por Néstor Lorenzo no jugaban con selecciones del viejo continente desde hace dos años, cuando vencieron 3-2 a Rumania. Los goles fueron obra de Jhon Arias, Jhon Córdoba y Yaser Asprilla.



Los últimos 12 partidos de Colombia contra selecciones europeas