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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Historial de resultados de la Selección Colombia frente a rivales de Europa; ahora viene Croacia

Historial de resultados de la Selección Colombia frente a rivales de Europa; ahora viene Croacia

La Selección Colombia no se enfrentaba hace dos años a selecciones europeas, por eso, en Gol Caracol, repasamos cómo le ha ido en sus últimos 12 enfrentamientos con combinados de esta zona del mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Colombia vs. Eslovenia.
Colombia vs. Eslovenia.
AFP.

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