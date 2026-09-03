Cuáles son los rivales de Colombia femenina Sub-20 en el Mundial 2026; ¿qué equipo es el favorito?

La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para lo que será su participación en el Mundial de la categoría, que para la edición del 2026, tendrá como sede a Polonia. Las dirigidas por Carlos Paniagua están listas para el reto, y sin duda que el objetivo primordial es ser protagonistas, y tratar de hacerse con el trofeo. Luisa Agudelo, Juana Ortegón y Maithe López lideran esta camada.

El certamen en tierras polacas significará la decimosegunda versión de la Copa del Mundo Sub-20 femenina, que ha coronado a cinco países diferentes. Siendo Estados Unidos, Alemania y República Popular y Democrática de Corea las escuadras más ganadoras con un total de tres títulos. La 'tricolor' precisamente enfrentará en su grupo a las vigentes campeonas.

¿Cuándo empieza el Mundial femenino Sub-20 en Polonia?

Publicidad

La competición juvenil femenina dará el puntapié inicial este sábado 5 de septiembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes en curso. Polonia albergará el campeonato y las ciudades en las que se llevarán a cabo los partidos serán cuatro: Lodz, Bielsko-Biala, Katowice y Sosnowiec.



Luisa Agudelo con la Selección Colombia femenina Sub-20. FCF

¿En qué grupo está la Selección Colombia femenina Sub-20?

Publicidad

El combinado femenino de nuestro país quedó encuadrado en la zona E junto a República Popular y Democrática de Corea, Costa Rica y Portugal, siendo el debut el lunes 7 de septiembre frente al combinado centroamericano. Dicho juego lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

¿Cuál equipo es el favorito en el grupo de la 'tricolor' en el Mundial femenino Sub-20 de Polonia?

El rival a vencer en la zona F sin duda que será la República Popular y Democrática de Corea, debido a que son las actuales campeonas. El equipo asiático se consagró en nuestro país en el 2024, levantando así su tercer trofeo en esta categoría, y de paso, igualó la línea de Estados Unidos y Alemania.

Además del título en tierras 'cafeteras', RPD de Corea ganó en 2006 y 2016.

RPD de Corea son las vigentes campeonas. Foto oficial de la FIFA

Publicidad

Los otros rivales del grupo E

Por el lado de Portugal es un combinado en crecimiento, y en el caso de Costa Rica es un contrincante tradicional de la Concacaf.

Publicidad

Estos son los grupos del Mundial Sub-20 femenino:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

El calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20

Costa Rica vs. Colombia

Fecha: lunes 7 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Stadion Miejski ŁKS Łódź (Lodz)

Transmisión: Gol Caracol y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com

Colombia vs. Portugal

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

Transmisión: Gol Caracol y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com

Publicidad

Colombia vs. RPD de Corea

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

Transmisión: Gol Caracol y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com

