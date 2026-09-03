Sanción de Conmebol a Santa Fe por "invasión, lanzar objetos y bandera con mensaje no apropiado"

Independiente Santa Fe continúa afrontando las consecuencias de los hechos de violencia que se presentaron el pasado 22 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, durante el partido frente a América de Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2026. Sin embargo, no es lo único, pues a las sanciones impuestas por la Dimayor, se sumó ahora una importante multa económica por parte de la Conmebol.

El conjunto 'cardenal' informó que el máximo organismo del fútbol sudamericano le impuso una multa de 50.000 dólares, como consecuencia de diferentes infracciones registradas durante sus compromisos internacionales. Según explicó la institución, la sanción está relacionada con "invasión del terreno de juego, activación de láseres, uso de pirotecnia, lanzamiento de objetos y la exhibición de una bandera con un mensaje no apropiado".

La cifra representa un fuerte golpe económico para Santa Fe, que además deberá afrontar las consecuencias deportivas de los hechos ocurridos en El Campín frente al cuadro 'escarlata'. La Dimayor determinó dos fechas de suspensión total de la plaza, además de una multa de nueve salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $15.758.145, por las infracciones contempladas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF.

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Como consecuencia de esta decisión, Santa Fe confirmó que el partido de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026 ante Fortaleza, programado para el 5 de septiembre, se disputará a puerta cerrada en El Campín. El club señaló que posteriormente informará a sus abonados las medidas correspondientes a las dos fechas de sanción.



Hinchas de Santa Fe en el partido de los incidentes AFP

La institución también hizo un llamado a sus aficionados para mejorar su comportamiento en los escenarios deportivos y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a generar sanciones que afectan tanto al equipo en lo deportivo como en lo económico.

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Los incidentes ante América dejaron nuevamente en evidencia la problemática de la violencia en el fútbol colombiano. Ahora, Santa Fe deberá asumir una doble consecuencia: una sanción deportiva de dos fechas sin público y multas que, entre Dimayor y Conmebol, representan un importante impacto para las finanzas del club.