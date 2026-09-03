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Gol Caracol  / Carlo Ancelotti, 'sin pelos en la lengua'; así ve al Real Madrid de José Mourinho

Carlo Ancelotti, 'sin pelos en la lengua'; así ve al Real Madrid de José Mourinho

El actual director técnico de la Selección Brasil sorprendió al mundo del fútbol con su visita a la sede del Real Madrid y dejó un contundente veredicto sobre el nuevo proceso.

Por: EFE
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasilera
AFP

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, se mostró confiado en que la actual va a ser “una gran temporada” para su exequipo, que afronta el curso con José Mourinho como técnico, y dijo que tiene una “buena relación” con el técnico portugués.

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“El equipo empezó muy bien. Un poco de dificultad al principio, pero poco a poco jugó mejor el segundo, hizo un gran partido contra la Real Sociedad y ahora empiezan los partidos importantes en Liga con el Betis y la 'Champions' con el Inter", destacó

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"Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid, señaló en declaraciones difundidas por el Real Madrid tras la visita de Ancelotti a la Ciudad Deportiva.

Real Madrid en uno de los partidos de la Liga de España.
Real Madrid en uno de los partidos de la Liga de España.
Foto oficial del Real Madrid

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"Estoy aquí en una doble posición, como entrenador de la selección de Brasil y de manera privada a saludar y volver a un sitio donde estuve mucho tiempo y encontrar a jugadores brasileños que se están recuperando. Ha sido una mañana bonita”, declaró Ancelotti.

Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid y que conoce muy bien. Lo va hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí”, comentó.

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Ancelotti visitó a sus cuatro futbolistas seleccionables en el Real Madrid -Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick-, aunque estos tres últimos están en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, como parte de su ruta por Europa previa a su primera lista de convocados de un nuevo ciclo con vistas al próximo Mundial, en 2030.

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“El Mundial ha terminado con una generación de futbolistas, de grandes futbolistas y tiene que empezar una nueva generación. Estamos evaluando sobre todo a los jóvenes brasileños que están en todo el mundo y empezar a programar una nueva generación que pueda llegar al 2030 con ambición, calidad e intentar competir con todos los equipos del mundo. La generación de los 20 años es muy buena ahora y en los próximos partidos amistosos vamos a aprovechar mejor para conocer a estos jóvenes”, explicó.

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