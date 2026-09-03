Sanciones a Santa Fe y América por actos de violencia en El Campín; mano dura de Dimayor

El fútbol volvió a quedar en segundo plano en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El pasado sábado 22 de agosto, el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali, correspondiente a la fecha 6 de la Liga BetPlay II-2026, fue interrumpido por graves enfrentamientos protagonizados por hinchas de ambos equipos, quienes llevaron la violencia desde las tribunas hasta el terreno de juego.

Los incidentes se registraron alrededor del minuto 32 del compromiso y, de acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades, habrían comenzado por una disputa relacionada con una bandera de una de las barras del 'león'. La situación escaló, provocando la invasión de cancha por parte de varios aficionados y una batalla campal que obligó a los jugadores a abandonar momentáneamente el terreno de juego.

La Policía tuvo que intervenir para recuperar el control del escenario, mientras que el partido permaneció suspendido durante un largo tiempo. Esos hechos generaron una fuerte condena y volvieron a poner sobre la mesa la problemática de la violencia en los estadios del fútbol colombiano. Razón por la que el ente rector, Dimayor, no se quedó de brazos cruzados y dio a conocer las sanciones para ambos clubes.

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"Sancionar a Santa Fe con dos fechas de suspensión Total de la Plaza, así como una multa de nueve SMLMV equivalentes a $15.758.145 por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 6ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club América de Cali S.A", informaron.



De igual manera, en la misma Resolución No. 082 de 2026, el Comité Disciplinario expresó que "Sanciona al América de Cali con una fecha de suspensión Total de Plaza así como multa de ocho SMLMV equivalentes a $14.007.240 por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 6ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club América de Cali S.A.".

Disturbios entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín Fotografía de: Colprensa