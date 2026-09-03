Lautaro Martínez respondió a interés de un gigante europeo; "es un honor para mí"

El argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, afirmó que el interés del Barcelona en ficharle durante el mercado estival "fue un honor" para él, pero que tiene muy clara su intención de quedarse en el conjunto 'nerazzurro'.

"¿El interés del Barcelona? Ha sido un honor para mí, pero en mi cabeza ya está todo claro. En este momento, mi vida está en Milán. He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor", dijo en declaraciones a Sky durante la 'Gran Galà del Calcio', recogidas este viernes por los principales medios italianos.

La situación en torno a su compatriota Julián Álvarez llevó al Barcelona a valorar otras opciones para su ataque, entre ellas Lautaro Martínez, líder indiscutible y capitán del Inter que tiene contrato hasta junio de 2029.

Lautaro Martínez, figura y capitán del Inter de Milán. AFP

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El argentino, que llegó al Inter en 2018, destacó que en el equipo del norte de Italia está bien y que está "muy contento" con los compañeros y con el club.



"El año pasado ganamos dos trofeos. Volvimos a ganar la Copa Italia, que llevaba dos años sin llegar. Ganamos otro 'Scudetto' y un campeonato muy difícil durante todo el año, con equipos muy fuertes. Hicimos un trabajo excelente", recalcó.

También dedicó unas palabras a Leo Messi tras su salida de la selección argentina, una marcha que valoró como una "pérdida enorme para el fútbol".