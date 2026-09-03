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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así fue el regreso del fútbol al Pascual Guerrero, tras el terremoto; con varias medidas

Así fue el regreso del fútbol al Pascual Guerrero, tras el terremoto; con varias medidas

Después de casi un mes, la pelota volvió a rodar en el estadio Pascual Guerrero y lo hizo en el marco de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026, entre América y Alianza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Pascual Guerrero
América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Pascual Guerrero
Twitter de América de Cali

En menos de 24 horas, las historias pueden cambiar. El pasado domingo 9 de agosto, por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026, América de Cali recibió a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero. Al ser uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, se vivió una fiesta y más al darse la victoria del club local, por 1-0, con gol de Yeison Guzmán.

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Todo era alegría, pero en poco tiempo, las cosas cambiaron. El lunes 10 de agosto, en horas de la mañana, un terremoto sacudió al país, afectando a ciudades como Pereira, Quibdó, Manizales y Cali. Los daños fueron innumerables, entre ellos, los estadios de dichos lugares. Y es que el barrio San Fernando, donde se encuentra el Pascual Guerrero, quedó destrozado.

América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
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Por esa razón, el encuentro entre 'diablos rojos' y Fortaleza, de la quinta jornada, fue aplazado. Además, los 'escarlatas' tuvieron que oficiar de locales frente a Junior de Barranquilla, por la fecha 7, en la cancha del Francisco Rivera Escobar, en Palmira. Allí, ganaron 4-2, gracias a los tantos de Marcos Mina, Jhon Murillo, Tomás Ángel y Yani Quintero.

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Poco a poco, 'La Sucursal del Cielo' se fue reconstruyendo y levantando, con la ayuda de las autoridades y de millones de personas de todo el país, quienes se solidarizaron y dieron una enorme mano. Razón por la que el regreso del fútbol al estadio Pascual Guerrero era cuestión de tiempo y, finalmente, este jueves 3 de septiembre, se hizo realidad.

Las puertas de la cancha se abrieron para el partido entre América de Cali y Alianza Valledupar, válido por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. Eso sí, se hizo bajo ciertas restricciones, las cuales fueron informadas por la propia institución vallecaucano en un video publicado en sus redes sociales oficiales para que los hinchas estuvieran al tanto.

América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

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"Apertura de puertas a las 2:00 p.m.; la tribuna sur estará habilitada únicamente en el primer piso; la barra deberá ubicarse exclusivamente en la tribuna norte; la tribuna occidental no estará habilitada para el público general, ya que su ingreso será exclusivo para medios de comunicación y personal autorizado, con un control de aforo; los abonados de norte serán reubicados a sur, y los de occidental 1 y 3 piso serán reubicados en oriental piso 2", dieron a conocer.

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Pero eso no fue todo. "Es obligatorio portar documento de identidad y boleta para el ingreso; por medidas preventivas y de emergencia, no estará permitido el ingreso de ningún elemento de animación e ninguna tribuna; no se permitirán banderazos o recibimientos a los equipos en hoteles, sitios de concentración o alrededores del estadio; no habrá caravanas de buses, carros o motos; no está permitido el ingreso de aficionados del equipo visitante", sentenciaron.

Por supuesto, la parte emotiva no podía faltar y América de Cali escribió un par de posteos con relación al regreso del fútbol al estadio Pascual Guerrero. Allí, el primero decía: "Un día volvimos a nuestra casa para reconstruirla juntos porque este pueblo sabe levantarse, porque nunca camina solo y porque siempre habrá una mano amiga para volver a empezar"; mientras que el otro expresaba: "Cómo te extrañábamos. Qué bueno volver a verte. Volvemos a nuestra casa, volvemos a sentirte".

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