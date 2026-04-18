¿Cuándo ganó Colombia el título del Sudamericano Sub-17 y quiénes fueron las figuras?

Uno de los temas de interés del fútbol de nuestro país este fin de semana tiene que ver con la final que jugará la Selección Colombia Sub-17 frente a su similar de Argentina, en el Sudamericano de la categoría que se realiza desde hace unos días en Paraguay. Los dirigidos por Fredy Hurtado fueron en curva ascendente en el torneo y vienen precedidos de una goleada 3-0 sobre Brasil, en la semifinal.

Y en la previa de este duelo entre colombianos y argentinos, se viene a la memoria el título del seleccionado de nuestro país en el año 1993, que se realizó en las ciudades de Armenia, Pereira y Tuluá.

En ese entonces, Colombia contó con la dirección técnica de Germán 'Basílico' González, quien supo orientar a esos jovencitos y los llevó a alzar el máximo trofeo.

Ya al darle un vistazo a la nómina, hay que indicar que los que más trascendieron fueron los volantes Jorge Bolaño y Ricardo Ciciliano, quienes lamentablemente fallecieron en 2020 y en 2025, de un paro cardíaco y por afecciones relacionadas con el coronavirus, respectivamente.



Ricardo Ciciliano y Jorge Bolaño, exjugadores de la Selección Colombia AFP

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Además de eso, estuvieron jugadores como Eduardo Calderón, Giribeth Cotes, Luis Oliveros, Wilberto Pana, Francisco Javier Díaz, hijo del histórico Ernesto Díaz, y Jhon Vega, por solamente mencionar unos nombres.

En la ronda final, el seleccionado colombiano logró empatar 1-1 con Chile, derrotó 1-0 a Argentina y en la fecha de cierre empató 2-2 con Brasil, que tuvo en su filas al legendario Ronaldo Nazário, quien terminó como goleador con 8 anotaciones y como mejor jugador del Sudamericano.

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En una nota con la Federación Colombiana de Fútbol, el profesor 'Basílico' González destacó que "es un recuerdo muy grato. Fue un trabajo realizado con objetivos claros. Siempre que está uno de local tiene uno la gran obligación. Reunimos a jugadores que estaban muy centrados en lo que íbamos a participar".