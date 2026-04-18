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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo ganó Colombia el título del Sudamericano Sub-17 y quiénes fueron las figuras?

¿Cuándo ganó Colombia el título del Sudamericano Sub-17 y quiénes fueron las figuras?

En la previa de la final Colombia vs. Argentina, de este domingo en el Sudamericano de Paraguay, recordamos el equipo que se alzó con el título en 1993.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Selección Colombia Sub-17, campeona del sudamericano en 1993.
Selección Colombia Sub-17, campeona del sudamericano en 1993.
Archivo.

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