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Gol Caracol  / River Plate vs. Boca Juniors, EN VIVO: hora y dónde por TV el superclásico de Argentina

River Plate vs. Boca Juniors, EN VIVO: hora y dónde por TV el superclásico de Argentina

Este domingo, en el estadio Monumental, en Buenos Aires, River Plate y Boca Juniors se enfrentarán por la fecha 15 del fútbol argentino. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
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River Plate vs. Boca Juniors.
River Plate vs. Boca Juniors.
Getty Images.

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