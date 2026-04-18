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A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina y dónde ver EN VIVO por TV

La Liga de Naciones no para y, en esta ocasión, la prueba para la Selección Colombia femenina es frente a Argentina, con quien son los mejores equipos del certamen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina celebra un gol en la Liga de Naciones de Conmebol
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AFP

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