A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina y dónde ver EN VIVO por TV

La Selección Colombia femenina quiere hacer puntaje perfecto en esta triple jornada de la Liga de Naciones. Eso sí, para ello, deberá superar otra dura prueba y tiene con qué, ya que llega con aire en la camiseta, tras dos importantes victorias. La primera de ellas se dio el pasado 10 de abril, en el estadio Pascual Guerrero, al derrotar 2-1 a Venezuela, y, posteriormente, también en Cali, venció 2-0 a Chile.

Así las cosas, las dirigidas por Angelo Marsiglia, de la mano de Leicy Santos, Gisela Robledo, Linda Caicedo y Manuela Vanegas, autoras de los cuatro tantos, sumaron seis unidades importantes. Recordemos que solo las dos primeras selecciones clasifican al Mundial 2027, en Brasil, mientras que la tercera y cuarta deberán disputar un repechaje para hacerse con el cupo a esa cita orbital en Sudamérica.

Razón por la que el partido que está programado para este sábado 18 de abril es clave, teniendo en cuenta que es frente a las líderes de la tabla de posiciones, Argentina. La 'albiceleste' suma los mismos 13 puntos de la Selección Colombia femenina, pero está arriba, en la parte más alta de la clasificación, por tener una diferencia de gol de +12, mientras que el combinado patrio acumula +7 en ese ítem.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina en Liga de Naciones

Este partido de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol entre colombianas y argentinas tiene como horario de inicio las 6:00 p.m., del sábado 18 de abril, y se jugará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en el sur de Buenos Aires. Y como es costumbre, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, mientras que ONLINE, en internet, podrá verlo por la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/), el portal de Gol Caracol, en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y, ya para finalizar, en el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams).

La Selección Colombia femenina es segunda en la Liga de Naciones y se acerca a la claificación al Mundial 2027 AFP

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras la fecha 6

1. Argentina - 13 pts. (+12)

2. Colombia - 13 pts. (+7)

3. Venezuela - 8 pts. (+5)

4. Chile - 7 pts. (+1)

5. Paraguay - 7 pts. (-1)

6. Perú - 7 pts. (-6)

7. Ecuador - 5 pts. (+1)

8. Uruguay - 5 pts. (-1)

9. Bolivia - 1 pts. (-18)



Programación de la jornada 7 de la Liga de Naciones femenina

Ecuador vs. Perú

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Quito.



Uruguay vs. Chile

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Montevideo.

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Argentina vs. Colombia

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 6:00 p.m.

Ciudad: Buenos Aires.

Venezuela vs. Bolivia

Día: sábado 18 de abril.

Hora: 6:00 p.m.

Ciudad: Cabudare.

La Selección Colombia femenina es segunda en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol AFP

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Resultados de la Selección Colombia femenina y Argentina en la Liga de Naciones

Fecha 1



Argentina 3-1 Paraguay

Colombia 4-1 Perú

Fecha 2



Uruguay 2-2 Argentina

Ecuador 1-2 Colombia

Fecha 3



Argentina descansó

Bolivia 1-1 Colombia

Fecha 4



Argentina 8-0 Bolivia

Colombia descansó

Fecha 5



Colombia 2-1 Venezuela

Chile 0-1 Argentina

Fecha 6

