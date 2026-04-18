A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina y dónde ver EN VIVO por TV

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La Selección Colombia femenina quiere hacer puntaje perfecto en esta triple jornada de la Liga de Naciones. Eso sí, para ello, deberá superar otra dura prueba y tiene con qué, ya que llega con aire en la camiseta, tras dos importantes victorias. La primera de ellas se dio el pasado 10 de abril, en el estadio Pascual Guerrero, al derrotar 2-1 a Venezuela, y, posteriormente, también en Cali, venció 2-0 a Chile.
Así las cosas, las dirigidas por Angelo Marsiglia, de la mano de Leicy Santos, Gisela Robledo, Linda Caicedo y Manuela Vanegas, autoras de los cuatro tantos, sumaron seis unidades importantes. Recordemos que solo las dos primeras selecciones clasifican al Mundial 2027, en Brasil, mientras que la tercera y cuarta deberán disputar un repechaje para hacerse con el cupo a esa cita orbital en Sudamérica.
Razón por la que el partido que está programado para este sábado 18 de abril es clave, teniendo en cuenta que es frente a las líderes de la tabla de posiciones, Argentina. La 'albiceleste' suma los mismos 13 puntos de la Selección Colombia femenina, pero está arriba, en la parte más alta de la clasificación, por tener una diferencia de gol de +12, mientras que el combinado patrio acumula +7 en ese ítem.
Este partido de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol entre colombianas y argentinas tiene como horario de inicio las 6:00 p.m., del sábado 18 de abril, y se jugará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en el sur de Buenos Aires. Y como es costumbre, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, mientras que ONLINE, en internet, podrá verlo por la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/), el portal de Gol Caracol, en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y, ya para finalizar, en el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams).
1. Argentina - 13 pts. (+12)
2. Colombia - 13 pts. (+7)
3. Venezuela - 8 pts. (+5)
4. Chile - 7 pts. (+1)
5. Paraguay - 7 pts. (-1)
6. Perú - 7 pts. (-6)
7. Ecuador - 5 pts. (+1)
8. Uruguay - 5 pts. (-1)
9. Bolivia - 1 pts. (-18)
Ecuador vs. Perú
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Ciudad: Quito.
Uruguay vs. Chile
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Ciudad: Montevideo.
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Argentina vs. Colombia
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 6:00 p.m.
Ciudad: Buenos Aires.
Venezuela vs. Bolivia
Día: sábado 18 de abril.
Hora: 6:00 p.m.
Ciudad: Cabudare.
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