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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20 y en dónde ver EN VIVO POR TV?

¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20 y en dónde ver EN VIVO POR TV?

Después de vencer a Nigeria, en cuartos de final, la 'tricolor' regresó a unas 'semis' de un Mundial femenino Sub-20, tras 16 años, y, ahora, va por la final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20
Twitter de Conmebol

La Selección Colombia volverá a disputar, 16 años después, las semifinales de un Mundial femenino Sub-20, tras imponerse por 0-1 sobre Nigeria en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría, con sede en Polonia, con un gol de Valerin Loboa en los últimos minutos.

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Cuando el conjunto cafetero, que jugó desde el minuto 77' con una jugadora más por la expulsión de la nigeriana, Kafayat Mafisere, parecía abocado a la prórroga, surgió la figura de la delantera del Portland Thorns, que evitó el tiempo extra con una potente galopada.

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Loboa no desaprovechó un pase filtrado de Isabel Weines para colarse entre las centrales africanas y plantarse sola, a los 92' minutos, ante la guardameta nigeriana, Christiana Uzoma.

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Un mano a mano en el que la fortuna se alió con la atacante colombiana, que tras estrellar su remate contra el cuerpo de la arquera nigeriana vio cómo el rechace le volvió a caer en los pies para anotar el definitivo 0-1.

Gol que permitió a la Selección Colombia sellar el pase a unas semifinales en las que las de Carlos Paniagua se medirán el próximo miércoles contra las ganadoras del encuentro de cuartos de final que enfrentará este domingo a Corea del Norte, la defensora del título, y Canadá.

Valerin Loboa, autora del gol de la Selección Colombia contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20
Valerin Loboa, autora del gol de la Selección Colombia contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20
Getty Images

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¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20?

Las dirigidas por Carlos Paniagua saltan a la cancha del estadio Miejski ŁKS Łódź, en Lodz, el miércoles 23 de septiembre, para jugar la semifinal contra Corea del Norte o Canadá, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia); 6:30 p.m. (hora de Polonia).

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El partido de la semifinal de la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-20, se transmitirá, EN VIVO por TV, por la señal principal de Caracol Televisión, y, ONLINE, en el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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