¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20 y en dónde ver EN VIVO POR TV?

La Selección Colombia volverá a disputar, 16 años después, las semifinales de un Mundial femenino Sub-20, tras imponerse por 0-1 sobre Nigeria en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría, con sede en Polonia, con un gol de Valerin Loboa en los últimos minutos.

Cuando el conjunto cafetero, que jugó desde el minuto 77' con una jugadora más por la expulsión de la nigeriana, Kafayat Mafisere, parecía abocado a la prórroga, surgió la figura de la delantera del Portland Thorns, que evitó el tiempo extra con una potente galopada.

Loboa no desaprovechó un pase filtrado de Isabel Weines para colarse entre las centrales africanas y plantarse sola, a los 92' minutos, ante la guardameta nigeriana, Christiana Uzoma.

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Un mano a mano en el que la fortuna se alió con la atacante colombiana, que tras estrellar su remate contra el cuerpo de la arquera nigeriana vio cómo el rechace le volvió a caer en los pies para anotar el definitivo 0-1.



Gol que permitió a la Selección Colombia sellar el pase a unas semifinales en las que las de Carlos Paniagua se medirán el próximo miércoles contra las ganadoras del encuentro de cuartos de final que enfrentará este domingo a Corea del Norte, la defensora del título, y Canadá.

Valerin Loboa, autora del gol de la Selección Colombia contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20 Getty Images

¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20?

Las dirigidas por Carlos Paniagua saltan a la cancha del estadio Miejski ŁKS Łódź, en Lodz, el miércoles 23 de septiembre, para jugar la semifinal contra Corea del Norte o Canadá, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia); 6:30 p.m. (hora de Polonia).

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El partido de la semifinal de la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-20, se transmitirá, EN VIVO por TV, por la señal principal de Caracol Televisión, y, ONLINE, en el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).