Luisa Agudelo se lució en el Mundial femenino Sub-20; vea su atajada contra Nigeria

Luisa Agudelo no tuvo su mejor inicio de Mundial femenino Sub-20, en Polonia. Y es que, en el debut, contra Costa Rica, cometió un grave error que terminó en gol de las rivales. Sin embargo, aprendiendo de ello y con el paso de los partidos, se llenó de confianza y mostró su potencial bajo los tres palos.

Prueba de ello fue lo hecho este domingo 20 de septiembre, frente a Nigeria, en el marco de los cuartos de final. Cuando estaba por bajarse el telón del primer tiempo, se lució con una atajada, tras un buen remate de media distancia que llevaba mucho peligro. Además, descolgó varios centros interesantes.

Luisa Agudelo, convocada con Colombia para el Mundial femenino Sub-20. Foto: AFP.

Vea la atajada de Luisa Agudelo en Nigeria vs Colombia por el Mundial femenino Sub-20