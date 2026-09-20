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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luisa Agudelo se lució en el Mundial femenino Sub-20; vea su atajada contra Nigeria

Luisa Agudelo se lució en el Mundial femenino Sub-20; vea su atajada contra Nigeria

En el cierre del primer tiempo, la responsable de que la Selección Colombia no se viera abajo en el marcador fue la arquera, Luisa Agudelo, con esta 'volada'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Luisa Agudelo, guardameta colombiana, en el Mundial femenino Sub-20
Luisa Agudelo, guardameta colombiana, en el Mundial femenino Sub-20
Getty Images

Luisa Agudelo no tuvo su mejor inicio de Mundial femenino Sub-20, en Polonia. Y es que, en el debut, contra Costa Rica, cometió un grave error que terminó en gol de las rivales. Sin embargo, aprendiendo de ello y con el paso de los partidos, se llenó de confianza y mostró su potencial bajo los tres palos.

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Prueba de ello fue lo hecho este domingo 20 de septiembre, frente a Nigeria, en el marco de los cuartos de final. Cuando estaba por bajarse el telón del primer tiempo, se lució con una atajada, tras un buen remate de media distancia que llevaba mucho peligro. Además, descolgó varios centros interesantes.

Luisa Agudelo, convocada con Colombia para el Mundial femenino Sub-20.
Luisa Agudelo, convocada con Colombia para el Mundial femenino Sub-20.
Foto: AFP.

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