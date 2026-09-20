Vea el histórico gol de Valerin Loboa para clasificar a semifinales del Mundial femenino Sub-20

Valerin Loboa se vistió de heroína. Este domingo 20 de septiembre, fue la encargada de darle la clasificación a la Selección Colombia a semifinales del Mundial femenino Sub-20, en Polonia, y, de paso, poner a celebrar a millones de personas. Y es que fue la autora del único tanto del encuentro, en el 1-0 sobre Nigeria.

Todo ocurrió sobre el minuto 90+1'. Cuando el juego apuntaba a que se iría a tiempo extra, la delantera se inmiscuyó entre las defensas centrales, entró al área y definió, pero el balón se estrelló en la arquera rival. Para su fortuna, el reboté le cayó y solo tuvo que empujar el esférico para sentenciar la victoria.

Vea el gol de Valerin Loboa con Colombia vs Nigeria en el Mundial femenino Sub-20