Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el histórico gol de Valerin Loboa para clasificar a semifinales del Mundial femenino Sub-20

Vea el histórico gol de Valerin Loboa para clasificar a semifinales del Mundial femenino Sub-20

Cuando se jugaban los últimos minutos de partido contra Nigeria, por los cuartos de final, apareció Valerin Loboa para darle la victoria a la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
Comparta en:
Valerin Loboa, autora del gol de la Selección Colombia contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20
Valerin Loboa, autora del gol de la Selección Colombia contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20
Getty Images

Valerin Loboa se vistió de heroína. Este domingo 20 de septiembre, fue la encargada de darle la clasificación a la Selección Colombia a semifinales del Mundial femenino Sub-20, en Polonia, y, de paso, poner a celebrar a millones de personas. Y es que fue la autora del único tanto del encuentro, en el 1-0 sobre Nigeria.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Todo ocurrió sobre el minuto 90+1'. Cuando el juego apuntaba a que se iría a tiempo extra, la delantera se inmiscuyó entre las defensas centrales, entró al área y definió, pero el balón se estrelló en la arquera rival. Para su fortuna, el reboté le cayó y solo tuvo que empujar el esférico para sentenciar la victoria.

Últimas noticias

Expulsión de Mafisere Kafayat, tras falta sobre Samantha Rodríguez en el Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

Patadón a Samantha Rodríguez y roja para Mafisere Kafayat en el Mundial femenino Sub-20

Yoreli Rincón celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 2010
Selección Colombia

La Selección Colombia femenina Sub-20, a la semifinal de un Mundial 16 años después

Vea el gol de Valerin Loboa con Colombia vs Nigeria en el Mundial femenino Sub-20

Publicidad

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20 2026
Selección Colombia

La Selección Colombia, a la semifinal del Mundial femenino Sub-20; agónico 1-0 sobre Nigeria

La Selección Colombia enfrenta a Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 2026
EN VIVO
Selección Colombia

Reviva la victoria de Colombia 1-0 Nigeria; a semifinales del Mundial femenino Sub-20 2026

Mariana Silva, delantera de la Selección Colombia, contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

Mariana Silva y un insólito gol errado contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia Femenina

Mundial Femenino

Selección Colombia

Mundial femenino Sub-20

Mundial 2026

Selección Nigeria

Selección Colombia femenina Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad