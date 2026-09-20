Patadón a Samantha Rodríguez y roja para Mafisere Kafayat en el Mundial femenino Sub-20

En el Mundial femenino Sub-20, con sede en Polonia, se ha visto buen fútbol, golazos, grandes jugadoras y pierna fuerte. Y es que, teniendo en cuenta lo que está en juego, nadie se quiere guardar nada. Por eso, en algunas ocasiones, se pasan de revoluciones y terminan en expulsiones, como pasó en el compromiso de la Selección Colombia contra Nigeria, por los cuartos de final.

Cuando transcurría el minuto 75, Samantha Rodríguez disputó el balón con Mafisere Kafayat. Ambas fueron con fuerza y la pierna arriba, pero la nigeriana golpeó con los taches a la colombiana, quien cayó al suelo y se retorció de dolor. La jueza, Maria Ferrieri Caputi, no dudó en mostrar la roja. Fue llamada por el VAR para que revisara la acción y, luego de hacerlo, se mantuvo en su decisión.

Vea la roja para Mafisere Kafayat en Nigeria vs Colombia en el Mundial femenino Sub-20