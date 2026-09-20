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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia femenina Sub-20, a la semifinal de un Mundial 16 años después

La Selección Colombia femenina Sub-20, a la semifinal de un Mundial 16 años después

La Selección Colombia femenina Sub-20 venció 1-0 a Nigeria en el Mundial de Polonia e hizo recordar a otro equipo que hizo historia, en ese entonces dirigido por Ricardo Rozo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Yoreli Rincón celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 2010
Yoreli Rincón celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 2010
Getty Images

Con un gol de Valerin Loboa, en la agonía del compromiso, la Selección Colombia femenina Sub-20 superó este domingo 1-0 a Nigeria y se clasificó a la semifinal del Mundial de Polonia, en un hecho histórico y significativo para nuestro país. Las dirigidas por Carlos Paniagua lucharon y consiguieron su objetivo frente a un equipo fuerte y que era de los favoritos en el certamen que organiza la FIFA.

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Las colombianas rompieron de esa manera una sequía de 16 años sin llegar a estas instancias, como quiera que el Mundial de Alemania de 2010 se había logrado tal hito.

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En ese entonces, Colombia cayó en la semifinal por un 1-0 precisamente contra Nigeria y en la disputa del tercer puesto se perdió con Corea del Sur por el mismo marcador.

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Hay que apuntar que ese seleccionado colombiano que marcó un hecho sobresaliente era dirigida por el bogotano Ricardo Rozo y tenía jugadoras que han hecho su camino en el balompié femenino internacional como son los casos de Daniela Montoya, Yorely Rincón, Liana Salazar y la capitana Natalia Gaitán, quien ya no se encuentra en actividad.

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En el sitio web oficial de la Federación Colombiana de Fútbol se registró en 2010 que "dos triunfos, un empate y dos derrotas; siete goles a favor, cinco en contra, un alto porcentaje de posesión y control de balón en sus cinco presentaciones dejaron en claro el trabajo serio desempeñado por este grupo de jugadoras".

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20 2026
La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20 2026
Getty Images

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Ahora en pleno 2026, la Selección Colombia de Carlos Paniagua y con figuras como la guardameta Luisa Agudelo, las volantes Juana Ortegón y Mariana Silva y las delanteras Loboa y Sintya Cabezas, entre otras, buscará seguir marcando historia en la cita mundialista.

Cómo fue la alineación de Colombia en la semifinal del Mundial de 2010

Colombia: Paula Forero; Natalia Ariza, Natalia Gaitán, Yulieth Domínguez, Carolina Arias (Melissa Ortiz, 86’); Liana Milena Salazar, Daniela Montoya (Katerin Castro, 43’), Jessica Paola Sánchez (Ana María Montoya, 57’), Tatiana Ariza, Yorely Rincón; Ingrid Vidal.

DT. Ricardo Rozo

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