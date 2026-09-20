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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia, a la semifinal del Mundial femenino Sub-20; agónico 1-0 sobre Nigeria

La Selección Colombia, a la semifinal del Mundial femenino Sub-20; agónico 1-0 sobre Nigeria

La Selección Colombia femenina Sub-20 jugó un partido inteligente y en los minutos finales del duelo de este domingo logró una valiosa victoria sobre las nigerianas. Aplausos para las de Carlos Paniagua.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20 2026
La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20 2026
Getty Images

La Selección Colombia femenina Sub-20 logró este domingo una gran gesta en el Mundial de la categoría de Polonia, al vencer 1-0 a un durísimo rival como Nigeria y así avanzó a la semifinal del certamen organizado por la FIFA. El único gol del duelo fue en los instantes finales, con un tanto de Valerin Loboa, quien puso a celebrar a todas sus compañeros, al cuerpo técnico y también a los seguidores que llegaron al escenario deportivo.

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Tras el tanto de Loboa y el pitazo final, las futbolistas colombianas brincaron, se abrazaron, se tiraron a la gramilla y hasta se vieron lágrimas, como quiera que la victoria de este domingo en territorio polaco fue trabajada, luchada, con los dientes apretados, aguantando los ataques de las potentes africanas y manteniendo un orden y la idea que implementó el profesor Carlos Paniagua.

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En este duelo, el control del balón desde el inicio fue para Nigeria, que atacó por diferentes frentes y quiso siempre imponer su fortaleza física. Sin embargo, Colombia se notó bien parada, con una juiciosa y seria labor defensiva y con jugadoras que se hicieron sentir en la cancha. Además de eso, se trató de pasar rápido de defensa a ataque para tratar de sorprender, con balones filtrados al vacío.

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Y de esa manera llegaron varias oportunidades de anotar en el segundo tiempo por intermedio de Mariana Silva, quien no estuvo acertada en la definición en un par de acciones en las que quedó mano a mano con la guardameta de las nigerianas.

Para destacar el buen trabajo de la arquera Luisa Agudelo, quien lució atenta para contrarrestar los ataques y centros de costado de la 'águilas'; la fortaleza de Fernanda Viáfara en defensa; Juana Ortegón se batió en la zona media del campo, siempre llegó a marcar, a presionar y ayudó a empujar al equipo desde atrás y por la banda Sintya Cabezas quiso desequilibrar y hacer sociedades con Loboa, la figura de nuestro país en el duelo mundialista.

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Así, el domingo arrancó para Colombia con buenas noticias y ahora lo que resta es esperar contra qué seleccionado se deberá enfrentar en 'semis'. El rival saldrá del ganador entre Canadá y Corea del Norte, que se enfrentarán a las 11:30 del día.

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Luisa Agudelo, guardameta colombiana, en el Mundial femenino Sub-20
Luisa Agudelo, guardameta colombiana, en el Mundial femenino Sub-20
Getty Images

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