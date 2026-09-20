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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Mariana Silva y un insólito gol errado contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20

Mariana Silva y un insólito gol errado contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20

Un excelente pase filtrado dejó sola a Mariana Silva ante la arquera nigeriana, quien se cayó, pero eso no fue aprovechado por la jugadora de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Mariana Silva, delantera de la Selección Colombia, contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20
Mariana Silva, delantera de la Selección Colombia, contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20
Getty Images

Mariana Silva tuvo las opciones más claras de la Selección Colombia contra Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20. Sin embargo, la falta de definición y buena actuación de la guardameta rival evitaron que inflara las redes.

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La mejor opción llegó en el inicio del segundo tiempo, cuando quedó sola, mano a mano con la arquera, y se creía que anotaría. La africana se cayó, dejando todo servido, pero la atacante 'cafetera' se enredó y perdonó. Nadie lo podía creer.

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