Mariana Silva y un insólito gol errado contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20

Mariana Silva tuvo las opciones más claras de la Selección Colombia contra Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20. Sin embargo, la falta de definición y buena actuación de la guardameta rival evitaron que inflara las redes.

La mejor opción llegó en el inicio del segundo tiempo, cuando quedó sola, mano a mano con la arquera, y se creía que anotaría. La africana se cayó, dejando todo servido, pero la atacante 'cafetera' se enredó y perdonó. Nadie lo podía creer.

Vea el gol errado de Mariana Silva con Colombia vs Nigeria en el Mundial femenino Sub-20