¿Cuándo juega la Selección Colombia, con Dayro Moreno convocado?

La Selección Colombia afrontará las últimas 2 fechas del camino clasificatorio al Mundial de 2026 con un partido en Barranquilla contra Bolivia y otro en condición de visitante frente a Venezuela.

Y aunque se trata de un par de rivales que ocupan la parte baja de las Eliminatorias Sudamericanas, la concentración debe ser máxima y la exigencia, también, ya que de ese par de contiendas depende el paso de los tricolores a la Copa del Mundo.

Colombia actualmente ocupa la sexta casilla en la tabla de posiciones, última que da cupo directo al campeonato orbital, y requiere de al menos una victoria para inscribir su nombre en el certamen al que 6 elencos suramericanos irán de manera directa y uno, por la vía del repechaje.

Y fue por la necesidad de tener un a hombre conectado con el gol que el argentino Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, optó por llamar a Dayro Moreno, que cumplirá 40 años de edad el 16 de septiembre, y dejar por fuera a otros atacantes, como Jhon Jáder Durán (Fenerbahce de Turquía), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Sporting Lisboa de Portugal) o Kevin Serna (Fluminense de Brasil), entre otros.

Colombia no tiene más plazos y contra adversarios que buscan irla repesca, como Bolivia y Venezuela, está obligada a imponerse y de paso romper la racha de 6 jornadas que arrastra sin victorias.



¿Cuándo juega la Selección Colombia?

El combinado patrio enfrentará a Bolivia el jueves 4 de agosto a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Posteriormente, el martes 9 de agosto, visitará a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín también a las 6:30 p. m. (hora colombiana) en choque válido por la jornada final del certamen.

Acá, los datos de cada partido:

⦁ Colombia vs. Bolivia

- Fecha: jueves 4 de agosto de 2025

- Hora: 6:30 p. m.

- Estadio: Metropolitano de Barranquilla

- Jornada: 17, Eliminatorias Sudamericanas

⦁ Venezuela vs. Colombia

- Fecha: martes 9 de agosto de 2025

- Hora: 6:30 p. m. (hora colombiana)

- Estadio: Monumental de Maturín

- Jornada: 18, Eliminatorias Sudamericanas



Tabla y últimas 2 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas

⦁ Posiciones:

1. Argentina: 35 puntos

2. Ecuador: 25

3. Brasil: 25

4. Uruguay: 24

5. Paraguay: 24

6. Colombia: 22

7. Venezuela: 18

8. Bolivia: 17

9. Perú: 12

10. Chile: 10

* Avanzan los 6 primeros, el séptimo irá a repechaje.

⦁ Penúltima fecha, septiembre 4

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Brasil vs. Chile

⦁ Última fecha, septiembre 9

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

