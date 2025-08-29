Publicidad

¿Cuándo juega la Selección Colombia, con Dayro Moreno convocado?

¿Cuándo juega la Selección Colombia, con Dayro Moreno convocado?

La escuadra ‘cafetera’ contará con el experimentado goleador, próximo a cumplir los 40 años de edad, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Dayro Moreno, convocado a Selección Colombia.jpg
Dayro Moreno, llamado para enfrentar a Bolivia y Venezuela.
Foto: Once Caldas.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 29, 2025 05:06 p. m.