¿Cuándo juega la Selección Colombia, con Dayro Moreno convocado?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia afrontará las últimas 2 fechas del camino clasificatorio al Mundial de 2026 con un partido en Barranquilla contra Bolivia y otro en condición de visitante frente a Venezuela.
Y aunque se trata de un par de rivales que ocupan la parte baja de las Eliminatorias Sudamericanas, la concentración debe ser máxima y la exigencia, también, ya que de ese par de contiendas depende el paso de los tricolores a la Copa del Mundo.
Colombia actualmente ocupa la sexta casilla en la tabla de posiciones, última que da cupo directo al campeonato orbital, y requiere de al menos una victoria para inscribir su nombre en el certamen al que 6 elencos suramericanos irán de manera directa y uno, por la vía del repechaje.
Y fue por la necesidad de tener un a hombre conectado con el gol que el argentino Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, optó por llamar a Dayro Moreno, que cumplirá 40 años de edad el 16 de septiembre, y dejar por fuera a otros atacantes, como Jhon Jáder Durán (Fenerbahce de Turquía), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Sporting Lisboa de Portugal) o Kevin Serna (Fluminense de Brasil), entre otros.
Publicidad
Colombia no tiene más plazos y contra adversarios que buscan irla repesca, como Bolivia y Venezuela, está obligada a imponerse y de paso romper la racha de 6 jornadas que arrastra sin victorias.
El combinado patrio enfrentará a Bolivia el jueves 4 de agosto a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Posteriormente, el martes 9 de agosto, visitará a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín también a las 6:30 p. m. (hora colombiana) en choque válido por la jornada final del certamen.
Publicidad
Acá, los datos de cada partido:
⦁ Colombia vs. Bolivia
- Fecha: jueves 4 de agosto de 2025
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Barranquilla
- Jornada: 17, Eliminatorias Sudamericanas
⦁ Venezuela vs. Colombia
- Fecha: martes 9 de agosto de 2025
- Hora: 6:30 p. m. (hora colombiana)
- Estadio: Monumental de Maturín
- Jornada: 18, Eliminatorias Sudamericanas
⦁ Posiciones:
1. Argentina: 35 puntos
2. Ecuador: 25
3. Brasil: 25
4. Uruguay: 24
5. Paraguay: 24
6. Colombia: 22
7. Venezuela: 18
8. Bolivia: 17
9. Perú: 12
10. Chile: 10
* Avanzan los 6 primeros, el séptimo irá a repechaje.
⦁ Penúltima fecha, septiembre 4
Uruguay vs. Perú
Colombia vs. Bolivia
Paraguay vs. Ecuador
Argentina vs. Venezuela
Brasil vs. Chile
⦁ Última fecha, septiembre 9
Ecuador vs. Argentina
Perú vs. Paraguay
Venezuela vs. Colombia
Bolivia vs. Brasil
Chile vs. Uruguay