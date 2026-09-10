Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
FUTBOL COLOMBIANO
LIONEL MESSI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia quedó 0-0 con Portugal y se acercó a octavos del Mundial Sub-20 de Polonia

La Selección Colombia quedó 0-0 con Portugal y se acercó a octavos del Mundial Sub-20 de Polonia

La Selección Colombia llegó a cuatro puntos y se encuentra a un paso de clasificar a la siguiente fase del Mundial Sub-20 de Polonia, a falta del duelo con Corea del Norte. Este jueves falló la definición.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de sept, 2026
Comparta en:
Colombia vs Portugal, Fecha 2
Colombia vs Portugal. Fecha 2
Foto: @CONMEBOL en X

La Selección Colombia femenina Sub-20 tuvo este jueves una buena presentación, pero no pasó del empate 0-0 con su similar de Portugal y quedó con 4 unidades, que la ubican con un pie en los octavos de final del certamen orbital, a falta de una fecha por jugar en el grupo E. Las colombianas gozaron de las mejores posibilidades de anotar en este compromiso y encontraron en la guardameta Nair Pinta un verdadero muro. Además de eso, no se contó con una buena puntería a la hora de definir por parte de las nuestras.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Para este compromiso con las europeas, el profesor Carlos Paniagua incluyó en el frente de ataque desde el primer minuto a Maithé López, quien fue ausente en la fecha inaugural por haberse sumado tarde a la concentración en territorio polaco.

Últimas noticias

Maithe López en acción de juego con Colombia vs. Portugal en partido del Mundial Femenino Sub-20.
Selección Colombia

Cómo quedó la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20, tras Colombia 0-0 Portugal

La formación titular de la Selección Colombia femenina contra Portugal por el Mundial Sub-20 2026.
Selección Colombia

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 y dónde ver EN VIVO por TV

Con López y Valerin Loboa se ganó en presencia el ofensiva, además que las dos jugadoras lucharon, corrieron e incomodaron siempre a las defensoras portuguesas. También hay que apuntar que el par de atacantes de Colombia contaron con, al menos cuatro posibilidades de marcar en el arco rival, sin poder festejar.

Publicidad

En los minutos finales, una mala noticia llegó para el seleccionado nacional, como quiera que en la defensora Lina Arboleda vio la cartulina roja, justo cuando Portugal quiso llegar por medio de pelotazos o aperturas de campo que buscaron allanar la defensa de las nuestras.

Después de los 90 minutos, las colombianas salieron con una sensación amarga, ya que estuvieron cerca de lograr la victoria, mientras que las rivales se quedaron con un punto, con la esperanza de obtener su primera victoria contra las costarricenses.

Colombia vs Portugal, Fecha 2
Colombia vs Portugal, Fecha 2
Foto: @CONMEBOL en X

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 femenino de Polonia

Publicidad

Después del duelo contra Portugal, la Selección Colombia femenina Sub-20 deberá pasar la página y comenzará a pensar en el compromiso del próximo domingo 13 de septiembre frente a Corea del Norte, que lleva puntaje perfecto luego de vencer a las 'lusas' y a Costa Rica por un 4-0.

Luis Javier Suárez vive un presente goleador con Sporting Lisboa.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez, más allá de sus goles con Sporting; "mi trabajo es ayudar al equipo a triunfar"

Stalin Motta
Fútbol Colombiano

"Es triste que jueguen jugadores en el fútbol colombiano porque pagan dinero, no por capacidad"

Relacionados

Mundial femenino Sub-20

Selección Colombia femenina Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad