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Gol Caracol  / "Neymar tiene sus errores, un jugador lesionado no debería ir al Carnaval, tiene que descansar"

"Neymar tiene sus errores, un jugador lesionado no debería ir al Carnaval, tiene que descansar"

En Brasil no paran las críticas en contra de los jugadores de la Selección Brasil, que para muchos hicieron un papelón en su participación en el Mundial 2026. Y 'Ney' es uno de los apuntados. Habló ídolo de antaño.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Neymar, en su último partido con la Selección Brasil frente a Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas
Neymar, en su último partido con la Selección Brasil frente a Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Culminada la participación de la Selección de Brasil en el Mundial 2026, tras ser caer a manos de Noruega en los octavos de final del certamen, la prensa de este país sigue hablando de lo que significó esta eliminación, y lo que podría ser el adiós de Neymar Jr en la absoluta.

El astro brasileño fue convocado a última hora por Carlo Ancelotti pese a llegar con una lesión, que le impidió estar en los dos primeros partidos de la fase de grupos, ya en dieciseisavos y octavos de final vio muy pocos minutos, que quedaron marcados como una deuda hacía los aficionados.

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Por ello, el exjugador campeón del mundo con la Selección Brasil en 1994, Jorginho, le dijo a 'Globo Sporte' esto: "Hablando de Neymar, si yo fuera él, entrenaría (para el Mundial de 2030). Un jugador lesionado nunca debería ir al Carnaval, por ejemplo. Tiene que quedarse en casa. Todos querían ver a Neymar en casa, y luego se va al Carnaval. ¡Vamos, eso está mal! Todos están pensando en el Mundial, y él se va al Carnaval. No, tiene que dormir, tiene que descansar. Neymar tiene sus errores, ha tenido las lesiones que ha tenido, pero sigue siendo el único genio que tenemos en esta generación", argumentó.

Neymar con la Selección de Brasil
Neymar con la Selección de Brasil
AFP

"Tuvimos muchos jugadores concentrados que lloraron, pero aún siento que les falta sentir el dolor de la derrota. No es que no lo sientan, sino que lo expresan con actitud... Es como si nada hubiera pasado. Tres días después, algunos jugadores actúan como si nada hubiera pasado. Un tipo tiene derecho a unas vacaciones. Tiene que disfrutarlas, pero no necesita publicar nada, no tiene por qué publicar nada. Porque todos están enojados, todos están molestos. No hay manera de siquiera sonreír en un momento así. Y parece que no duele. Esto le repugna a mi generación, nos repugna muchísimo", concluyó una de las leyendas de la 'canarinha'.

Ahora, Neymar se encuentra de vacaciones junto con su familia, donde medios brasileños han asegurado haberlo visto en Disney Land en Estados Unidos, además de jugar cartas en lugares de este país.

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Mientras tanto, Santos espera por el jugador en los próximos días para tenerlo de regreso a competencia en el Brasileirao, ya que se encuentran en las últimas casillas del torneo paulista. Sin embargo, temen que Ney tome una decisión apresurada de renunciar al club, tras el duro golpe de la eliminación del Mundial 2026.

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