Gol Caracol  / Hernán "El Bolillo" Gómez sufrió duro golpe con El Salvador: derrota 0-1 con Panamá

La Selección de El Salvador cayó en casa con Panamá y ve enredada su clasificación al Mundial de 2026. Hernán "El Bolillo" Gómez tendrá que 'ajustar tuercas'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
El Salvador vs. Panamá - Eliminatorias al Mundial de 2026.
El Salvador vs. Panamá - Eliminatorias al Mundial de 2026.
afp.

