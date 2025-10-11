José Contreras, con pasado en Pasto y Águilas, figura con Venezuela: 10 atajadas contra Argentina

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó por 0-1 a su par de Venezuela en un partido de fogueo disputado en el estadio Hard Rock de Miami en el que el arquero de la Vinotinto, José Contreras, fue el responsable de que su valla solo hubiera caído una vez.

Con un gol de Giovani Lo Celso a los 31 minutos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso ante una Venezuela que en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas perdió su oportunidad de clasificarse a la repesca para el Mundial de 2026 en Norteamérica.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



El disparo de Gio Lo Celso venció la resistencia de José Contreras y terminó en el 1-0 de la Albiceleste ante Venezuela.



— DSPORTS (@DSports) October 11, 2025

Sin Lionel Messi, baja de último momento y que observó el partido desde un palco junto a su familia, la Albiceleste apostó por una formación con algunas variantes y en ofensiva con el doble tridente de Julián Álvarez y Lautaro Martínez junto a Nicolás Paz.



En tanto, Venezuela inició un nuevo proceso con el interinato de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador y una plantilla con apenas 7 de los 33 citados de más de 25 años de edad.

El duelo fue intenso desde el primer minuto con actuaciones estelares de Contreras, quien mostró unos reflejos a toda prueba y agilidad para atajar remates con sello de gol: tres veces a Lautaro Martínez, una a Enzo Fernández y otra a Julián Álvarez.

Venezuela tuvo una opción de oro para empatar el partido con un remate de cabeza en solitario de Alejandro Marques con la valla vacía, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Luego del entretiempo comenzó la rotación de los banquillos con los ingresos en Argentina de Nicolás González y Giuliano Simeone, y en los minutos finales de Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leonardo Balerdi, mientras que Kevin Kelly, Matías Lacava, Ronald Hernández, Carlos Faya y Wikelman Carmona ingresaron en la Vinotino.

Dos opciones de cabeza de Leonardo Balerdi, otra de Marcos Senesi y una triple opción de Lautaro Martínez pudieron ampliar la ventaja para Argentina en este periodo, pero de nuevo Contreras conjuró el peligro y se convirtió en la figura del encuentro.

José Contreras fue lo mejor de la #Vinotinto 🇻🇪



🔟 Atajadas

5️⃣ Paradas en el área chica



Realmente memorable su actuación contra Argentina. Claramente en la posición #1 Venezuela no tendrá problemas por mucho tiempo. pic.twitter.com/bMAY7gAc6I — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) October 11, 2025

En tanto, dos tiros de esquina con un tiro en el travesaño incluido tras un remate de Kevin Kesly fueron las opciones de Venezuela para llevarse un empate de esta excursión a Miami.

La doble fecha FIFA de la Albiceleste continuará el próximo martes con el duelo ante Puerto Rico en el Estadio Chase de Miami, mientras que la Vinotinto se medirá el lunes en el estadio SeatGeek, de Illinois, ante Belice.