NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
José Contreras, con pasado en Pasto y Águilas, figura con Venezuela: 10 atajadas contra Argentina

Argentina venció 1-0 a una Venezuela que tuvo como figura y salvador al arquero José Contreras, quien sacó de todo bajo los tres palos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
José Contreras, arquero de la Selección de Venezuela.
José Contreras, arquero de la Selección de Venezuela.
AFP.

