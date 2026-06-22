Los secretos de James Rodríguez para alejar las lesiones y estar pleno en el Mundial 2026

La Selección Colombia tiene un nuevo reto en el Mundial 2026 y será contra RD Congo este martes 23 de junio, en Guadalajara. James Rodríguez aparece como capitán y una de las figuras del combinado nacional para intentar quedarse con los tres puntos y clasificar a dieciseisavos de final.

Esta cita orbital tiene condiciones especiales como más partidos, muchas horas de vuelo, traslados largos y factores climáticos variables. Por eso, en Gol Caracol charlamos con Andrés Zapata, el nutricionista de James Rodríguez, quien nos contó algunos secretos para sacar el mejor rendimiento del goleador de la Copa del Mundo de 2014.

Andrés Zapata, nutricionista - James Rodríguez, figura de la Selección Colombia. Andrés Zapata.

¿Qué encontró en su alimentación y que cambió?

“En ese momento noté que las bases estaban bien estructuradas. Los futbolistas normalmente tienen nutricionistas en sus clubes, quienes los acompañan en su proceso, por lo que con James no había que empezar desde cero, sino enfocarnos en mejorar aspectos de rendimiento. Quise hacer algo diferente con él y no repetir únicamente las recomendaciones generales del antes, durante y después de la competencia. Me enfoqué en un aspecto que muchas veces se subestima en la nutrición deportiva: la recuperació. La recuperación no es solo un batido después de entrenar, sino un proceso que influye en la recuperación muscular, el sistema inmunológico y la prevención de lesiones. Como él venía con algunas molestias, trabajamos mucho en lograr que ese proceso fuera más rápido y eficiente. Después de unos meses empezó a sentirse mejor, con menos dolor muscular, y ahí incorporamos la nutrigenómica, una estrategia basada en analizar su ADN (a través de la saliva) para identificar características individuales y adaptar la alimentación y suplementación. Con esa información buscamos mejorar su recuperación y reducir factores asociados a lesiones. Durante estos cuatro años pasó por diferentes equipos y no volvió a tener esos periodos prolongados fuera de las canchas. Para mí, trabajar desde la individualidad genética marcó un antes y un después en la nutrición de James”.

Andrés Zapata, nutricionista - James Rodríguez, figura de la Selección Colombia. Andrés Zapata.

¿En qué consiste ese tratamiento nutricional para reducir lesiones?

“Dentro de la nutrigenómica existe un concepto llamado polimorfismos genéticos, que son variaciones en los genes que pueden influir en la predisposición a ciertas condiciones, como el riesgo de lesión o la forma en que responde el organismo. En el caso de James, trabajamos estrategias específicas, entre ellas la suplementación con péptidos de colágeno, que ayudan a fortalecer tejidos como tendones, ligamentos y articulaciones. Incluso, algunos estudios indican que su consumo antes del entrenamiento puede tener beneficios en la prevención de lesiones. También implementamos la periodización nutricional, entendiendo que un deportista no debe comer igual todos los días, sino adaptar su alimentación según la carga de entrenamiento, la recuperación y la competencia. A partir de su información genética identificamos una mayor respuesta al estrés oxidativo en sesiones largas, por lo que desarrollamos una formulación personalizada de micronutrientes para sus necesidades. Los tres pilares principales han sido la periodización nutricional, la suplementación basada en su genética y el uso de colágeno, para favorecer la recuperación y reducir factores asociados a lesiones”.



¿Qué trabajo se realizó pensando en el Mundial 2026?

“Revisamos su peso, altura, la altitud de Ciudad de México y Guadalajara, además de las condiciones climáticas de Miami, para diseñar un esquema de hidratación, según cada partido. Identificamos que Miami será el escenario más exigente por temperatura y humedad, por lo que hicimos énfasis en líquidos, sodio y carbohidratos durante la competencia. También trabajamos en la recuperación rápida pensando en las siguientes fases del Mundial”.

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¿A James le gusta ‘pecar’ con la comida de vez en cuando?

“En el caso de James hablamos de una alimentación muy colombiana, con comidas como buenos fríjoles, lentejas y porciones más grandes. Realmente él no tiene esos gustos de decir: “qué rico comer este alimento que está catalogado como pecado” o algo ultra procesado, por ejemplo. No es ese tipo de persona. Más bien sus gustos van por otro lado: “qué rico poder agregar más arroz”, “qué rico poder aumentar las porciones de leguminosas”, como lentejas o fríjoles, que además le gustan bastante”.

¿Cuál es la comida favorita de James?

“A James le encanta la arepa. Cuando yo he intentado que coma avena o arroz, por ciertas características, él dice, no, arepa, es indiscutible. A James le encanta su 'arepita' al desayuno”.