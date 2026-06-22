Colombia vs. RD Congo, a confirmar nuestro paso a los dieciseisavos del Mundial 2026

El brillante debut de Colombia en el Mundial 2026 confirmó a Luis Díaz como su gran figura ofensiva, pero también dejó al descubierto la necesidad encontrarle un socio ideal en la delantera. El partido de este martes frente a RD Congo, por el Grupo K, servirá para probar candidatos al puesto.

Con un gol y una asistencia, 'Lucho' fue el artífice de la victoria que la 'tricolor' logró por 3-1 sobre Uzbekistán, en una mágica noche en el estadio Azteca por la primera jornada.

Al final del partido, Díaz obtuvo notas sobresalientes en el power ranking de la FIFA: 9.49 en ataque y 8.8 en creatividad. Fue el mejor jugador en ambos rubros.

Formación Selección Colombia durante el partido contra Uzbekistán - Mundial 2026 FCF

"Estoy en mi mejor momento", dijo el extremo que llegó al Mundial como flamante campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich.



En contraste, el eje de ataque Luis Javier Suárez pasó desapercibido ante los uzbekos y recibió calificaciones reprobatorias: 4.41 en ataque y 4.87 en creatividad.

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Ahora, ante RD Congo, puede abrirse la oportunidad de ver a otro delantero en el once inicial colombiano: las principales alternativas para el '9' están entre la movilidad y la versatilidad de Juan Camilo Hernández o la potencia física y el remate de Jhon Córdoba.

El juego contra los 'leopardos' se disputa en el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 de la noche, en horario de Colombia.

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Los africanos llegan además motivados con un punto tras arrancarle el empate 1-1 a Portugal.

- Luis Díaz, cada vez más importante -

Previo al debut ante Uzbekistán, Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, pronosticó que Díaz puede ser "uno de los mejores jugadores de este Mundial".

Con James Rodríguez en la recta final de su carrera, Luis Díaz ya tomó la manija ofensiva de la 'tricolor'.

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A sus 29 años se sabe responsable de "encaminar a esta selección" en la que es uno de los 17 futbolistas colombianos que juegan su primer Mundial.

'Lucho' comenzó a cobrar notoriedad en el representativo cafetalero en 2021. En la Copa América de ese año compartió el título de goleo con Lionel Messi.

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Al año siguiente fue uno de los futbolistas perjudicados por la eliminación de Colombia rumbo al Mundial de Catar.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. Foto: Colprensa

Después de ese trago amargo, Díaz ha ganado jerarquía con el cuadro cafetero. En 2024 fue parte de la selección que llegó a la final de la Copa América.

Néstor Lorenzo ha potenciado la figura de Lucho, pero desde 2023 le preocupa que se genere una dependencia excesiva hacia él.

"La gente espera que haga cuatro goles por partido y eso no es normal", consideró Lorenzo, quien trata de evitar que toda la carga ofensiva recaiga en el atacante de Barrancas.

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"No se debe poner el equipo al hombro", remató Lorenzo.

- 'Cucho' o 'Tanque' –

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Si este martes Colombia vence a RD Congo llegaría a seis puntos y aseguraría su boleto para los dieciseisavos de final.

Pero de cara a fases posteriores, Néstor Lorenzo requiere consolidar su ofensiva.

El 'Cucho' Hernández ya tuvo oportunidad de mostrarse en este Mundial, y la aprovechó.

Ingresó al minuto 80 como relevo de Suárez, y en el tiempo añadido mostró gran ambición al pelear con vehemencia por el balón ante un defensor uzbeko, para mandar un servicio que se convirtió en el 3-1.

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Hernández debutó en la selección colombiana en 2018, pero apenas ha jugado 10 partidos y marcado dos goles.

No obstante, llegó a este Mundial por su buen momento con el Betis de España, que le llevó a ganarle la convocatoria a dos delanteros de más cartel y rodaje: Rafael Santos Borré y Jhon Durán.

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Otra posibilidad que tiene Lorenzo es Jhon Córdoba, autor de seis goles en 21 partidos como seleccionado de Colombia desde 2023.

'El Tanque' es el flamante campeón de goleo de la Liga Premier de Rusia con el club Krasnodar.

Se integró a la concentración mundialista con una lesión de tendón en la corva de la pierna derecha, pero "ya está apto", aseguró Lorenzo.