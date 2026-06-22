Messi tras su doblete en el Mundial 2026; "no me imaginé empezar así, estoy muy feliz"

Lionel Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado" este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el '10' hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.

Messi, con humildad, quiso restar importancia a lo conseguido este lunes en el estadio de Arlington (Texas) con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, festeja un gol en el Mundial 2026 AFP

"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos".



Consultado por si tiene algún equipo favorito, dijo: "No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar".

Publicidad

Lionel Messi el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi, con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 17 tantos, uno más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido un nuevo tanto en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro, en el Mundial de Alemania.

Publicidad

Tras la primera parte, Argentina gana por 1-0 a Austria con el gol en el minuto 38 que coloca a Messi como el máximo realizador de la historia de los Mundiales. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado ala izquierda del portero austríaco Alexander Schlager.

De momento suma 17, uno más que Klose, que marcó 16 en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014).

