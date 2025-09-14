Punto para Miguel Borja a la interna de River Plate, "me gusta, tiene garra"

En conversación con 'TNT Sports' de Argentina, una de las jugadoras del plantel femenino de River Plate, la venezolana Kimberly Campos, no ocultó su admiración por el goleador colombiano Miguel Ángel Borja. "Desde que empecé a venir al estadio me ha gustado Borja, me caracterizo mucho con él, me caracterizo en algunas cosas, porque él es delantero también, por ahí algunas cosas las veo, me gustan los movimientos, la garra que tiene de cada pelota que lucha, que se juega dentro de la cancha", afirmó, resaltando su constante entrega. Además, añadió: "Por ahí a veces no tiene suerte, pero bueno, son cosas del futbol también que se dan."

Desde su llegada a Núñez en julio de 2022, Borja se ha consolidado como una de las piezas más importantes del ataque “millonario”. Ha disputado 149 partidos oficiales y convertido 61 goles, cifras que lo ubican entre los delanteros extranjeros más efectivos de la última década en el fútbol argentino. Su promedio goleador es de los más altos en la era reciente de River, lo que le ha permitido ser protagonista en duelos de liga, copas nacionales e incluso torneos internacionales.

El impacto del colombiano va más allá de los números. Borja ha sido clave en títulos como la Liga Profesional y la Supercopa Argentina, donde sus goles en fases definitorias resultaron determinantes. Además, ha formado una sociedad ofensiva muy productiva con todos los creativos que han pasado por el club, generando un ataque difícil de contener para las defensas rivales.

No obstante, el 2025 ha traído consigo desafíos para el delantero. Borja atraviesa una de sus rachas más discretas desde que llegó a River, con apenas 6 goles en 25 partidos disputados en liga en el año. Esta estadística ha generado críticas de algunos hinchas y analistas, que piden más contundencia de un atacante de su jerarquía. Sin embargo, su aporte en la generación de juego, asistencias y trabajo sin balón ha sido valorado por el cuerpo técnico, que lo sigue respaldando como una variante importante en el esquema ofensivo.

Miguel Borja, durante un partido con River Plate Foto: AFP

Su influencia también se refleja en el vestuario: es considerado un líder silencioso, con profesionalismo y disciplina que sirven de ejemplo a los más jóvenes. Cuando no convierte, se le ve retroceder, asociarse y colaborar en la presión alta, mostrando compromiso con la idea de juego de Marcelo Gallardo.

Miguel Borja, con su mezcla de potencia, oportunismo y frialdad en la definición, se ha convertido en un referente para River Plate y en un símbolo de orgullo para el fútbol colombiano. Los elogios de sus compañeros y compañeras confirman que su paso por el club está dejando huella, no solo por los goles, sino por su capacidad de transmitir carácter y confianza al equipo.