El equipo ideal de Arturo Vidal para "ganar el Mundial 2026"; están James Rodríguez y Luis Díaz

El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica (2:00 p.m.), para lo que será el inicio de la máxima fiesta del fútbol internacional, con la presencia de seis selecciones sudamericanas (Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay), con varias figuras en sus convocados, como en el caso de nuestra 'tricolor', con Luis Díaz o James Rodríguez.

Por eso, en una dinámica de redes sociales publicada por el chileno Arturo Vidal, quien no clasificó a la cita orbital de la FIFA, el mediocampista de Colo Colo se animó a armar un once ideal de futbolistas del continente.

El equipo ideal de Sudamérica en el Mundial 2026

La sorpresa en la elección de Arturo Vidal fue que no incluyó ningún brasileño, pero sí tuvo en cuenta a tres jugadores colombianos, algo que fue comentado en redes sociales por los hinchas sudamericano.



En el arco, el chileno eligió al actual campeón del mundo, Emiliano 'Dibu' Martínez. En la defensa llegó el primer nombre de un futbolista de nuestro país, con Daniel Muñoz ocupando la lateral derecha. En la zaga central escogió al uruguayo Ronald Araújo y a Cristiano 'Cuti' Romero. Para terminar la parte de atrás de su equipo ideal, nombró al ecuatoriano Piero Hincapié.

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Para la mitad de la cancha puso a tres figuras de Sudamérica, comenzando por el colombiano James Rodríguez, acompañado de Alexis Mac Allister y el crack del Real Madrid, Federico Valverde.

Y en la parte que más se esperaba, la delantera y los encargados de los goles, Arturo Vidal volvió a nombrar a un futbolista 'cafetero', el atacante del Bayern Múnich, Luis Díaz, junto al astro Lionel Messi, y el también argentino Julián Álvarez.

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Lo cierto es que el 'rey' Vidal aseguró que "con este once, ganaría el Mundial 2026", y explicó que no puso ningún brasileño porque "el video lo grabamos cuando Neymar no estaba convocado, si no, va fijo", dejando claro que sería el único de la 'canarinha' que hubiera tenido en cuenta.

¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La 'tricolor' dirigida por Néstor Lorenzo debutará el próximo miércoles 17 de junio contra Uzbekistán, en Ciudad de México, a las 9:00 p.m. Luego, viajará a Guadalajara para el duelo frente a República Democrática del Congo, programado para el martes 23 de junio (9:00 p.m.). Para cerrar la fase de grupos se medirá a Portugal, en Miami, el sábado 27 de junio (6:30 p.m.).