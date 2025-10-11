El llanto de Jordan Barrera tras ser sustituido en el partido entre Colombia y España: vea el video

La Selección Colombia Sub-20 se enfrentó a España en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría, que se está disputando en Chile.

A los 37 minutos, Colombia se adelantó en el marcador por intermedio de Néyser Villarreal, quien, tras una asistencia de Jordan Barrera, puso en ventaja a la Tricolor en el Estadio Fiscal de Talca.

No obstante, el triunfo parcial del combinado cafetero se vio opacado por la lesión de Barrera, quien tuvo que abandonar el campo a los 43 minutos para darle paso a José Cabadía.

El jugador del Botafogo dejó el terreno de juego entre lágrimas.



El llanto de Jordan Barrera, tras dejar el campo de juego de Colombia vs. España