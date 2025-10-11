La increíble opción de gol que falló Portugal, Cristiano Ronaldo participó y Bernardo lo botó

Portugal, en su duelo ante Irlanda por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026, en el primer tiempo, la selección lusa desperdició una oportunidad clarísima para abrir el marcador, con una doble acción protagonizada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva que hizo estremecer al público en Lisboa.

La jugada se produjo en el minuto 16. Cristiano recogió el balón al borde del área y remató con potencia, pero su disparo se estrelló con violencia contra el palo izquierdo del arquero irlandés Caoimhín Kelleher, quien apenas pudo seguir la trayectoria del balón. En el rebote, la pelota quedó servida para Bernardo Silva, que llegaba solo frente al arco, pero increíblemente envió su remate al lado de la portería, desperdiciando una ocasión inmejorable.

El equipo dirigido por Roberto Martínez ha sido dueño de la posesión y ha generado las principales oportunidades, aunque la falta de precisión en el último tercio le ha impedido reflejar su superioridad en el marcador. Cristiano, activo y participativo, busca sumar un nuevo gol con la camiseta de Portugal, mientras Irlanda apuesta por el orden defensivo y las intervenciones seguras de Kelleher para sostener el resultado. El partido continúa sin goles, pero con algunas emociones.



Vea la jugada que falló Portugal

¡LO QUE SE PERDIERON CRISTIANO Y BERNARDO! Inmejorable chance de Portugal para abrir el marcador ante Irlanda con un palo y un gran errado de sus estrellas...



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BvwgqNxuZY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025