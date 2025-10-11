Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La increíble opción de gol que falló Portugal, Cristiano Ronaldo participó y Bernardo lo botó

La increíble opción de gol que falló Portugal, Cristiano Ronaldo participó y Bernardo lo botó

Cristiano Ronaldo, que es titular en el partido entre Portugal e Irlanda por las eliminatorias europeas, se fabricó una chance inmejorable de gol, pero el vertical le dijo no. ¡Vea la ocasión!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo triste con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo triste con la Selección de Portugal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad