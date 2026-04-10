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Gol Caracol  / Barcelona vs. Espanyol, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Barcelona vs. Espanyol, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Luego de la reciente derrota del equipo 'cule' en el juego de ida de los cuartos de la Champions League, los dirigidos por Flick pasarán la página y ponerle el foco a la Liga.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Barcelona vs. Espanyol
Barcelona vs. Espanyol
Fotos tomadas de: AFP y cuenta oficial de X del Espanyol

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