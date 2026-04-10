Barcelona vs. Espanyol, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona recibe este sábado al Espanyol, que buscará llevarse los tres puntos del derbi para poner fin a su racha de 13 partidos de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) sin ganar.

El conjunto blanquiazul, que aún conserva un colchón de nueve puntos respecto a la zona de descenso gracias a su gran primera vuelta, intentará en el Spotify Camp Nou acabar con otra racha negativa, pues encadena 29 derbis ligueros sin conocer la victoria (22 derrotas y 7 empates).

El duelo de este sábado parece más propicio para romper la estadísticas que en otros derbis precedentes. Y es que el Barça se jugará su pase a semifinales de la Liga de Campeones 72 horas después en el Riyadh Air Metropolitano. Allí tendrá que levantar el 0-2 de la ida ante el Atlético de Madrid, un objetivo realmente complicado que probablemente obligue a Hansi Flick a dosificar esfuerzos al máximo ante el conjunto blanquiazul.

El margen de 7 puntos que tiene el Barcelona respecto al segundo clasificado, el Real Madrid, permite al líder tomarse un respiro en LaLiga y poner sus cinco sentidos en la máxima competición continental, el objetivo más ambicioso el curso. Así, jugadores que serán titulares en el Metropolitano como Pedro González 'Pedri', Lamine Yamal, Gerard Martín, Eric García o Joao Cancelo seguramente empezarán en el banquillo ante el Espanyol.



Y futbolistas menos habituales como Ronald Araujo, Ferran Torres, Marc Casadó, Pablo Paéz Gavira 'Gavi', Roony Bardghji o Alejandro Balde, que acaba de salir de lesión, podrían tener su oportunidad en el once titular.Quien seguro que será de la partida es el central Pau Cubarsí, que no podrá jugar el martes ante el Atlético tras su expulsión en el partido de ida.

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Ante el Espanyol, siguen siendo baja por lesión el defensa Andreas Christensen, el centrocampista Marc Bernal y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'. Mientras que Flick recupera al centrocampista Frenkie de Jong, quien ya se entrena con normalidad tras superar la lesión en el bíceps distal de la pierna derecha que le ha tenido las últimas seis semanas apartado de los terrenos de juego.

Barcelona visitó al Espanyol por el derbi catalán en la Liga de España. AFP

El Espanyol, por su parte, intentará aprovechar este particular contexto del equipo azulgrana para lograr su primer triunfo de 2026, tras sumar únicamente 5 puntos de los últimos 39. Precisamente, la derrota contra el Barcelona (0-2) en la primera vuelta el pasado 3 de enero, fue el momento en el que los resultados de los periquitos, que encadenaban cinco triunfos, colapsaron. La última victoria de los blanquiazules en el feudo azulgrana se produjo en la temporada 2008-2009 (1-2). Desde entonces, el balance ha sido de trece victorias para el anfitrión y un empate, en la 2022-2023 (1-1).

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En su visita al Spotify Camp Nou, el Espanyol no podrá contar con el delantero Javi Puado, lesionado de larga duración, ni tampoco con el central Clemens Riedel, por acumulación de tarjetas.Su técnico, Manolo González, podría repetir el mismo once que la pasada jornada logró un meritorio empate sin goles en el campo del Betis (0-0).

Hora y dónde ver Barcelona vs. RCD Epanyol, por la jornada 31 de La Liga española:

Fecha: sábado 11 de abril de 2026

Hora: 11:30 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España.

Transmisión: Disney+ Premium - ESPN.